Именно здесь многие воины заново учатся ходить, преодолевают боль, избавляются от бессонницы и страха. О силе духа наших защитников и людей, которые помогают им вернуться к жизни, расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Лечение воина — это не только постановка правильного диагноза

Большинство воинов попадают в госпиталь после сложных боевых травм. Облегчить боль им помогает аппаратная физиотерапия. Магниты, вакуум-массаж, лазерные и ударно-волновые аппараты – всё это чрезвычайно важный этап реабилитации. Они помогают улучшить чувствительность, смягчают рубцы.

Физическая терапия — довольно сложный этап восстановления после тяжелых травм. Чтобы физические упражнения были менее болезненными, аппаратные процедуры крайне необходимы.

Они готовят пациента к работе с физиотерапевтом. Над восстановлением пациента работает большая команда. На мой взгляд, чтобы все конечности лучше разрабатывались, мы должны хорошо подготовить пациента. Для этого у нас работает массажист, чтобы привести в тонус мышцы, которые в дальнейшем будут разрабатываться,

– пояснила врач ФРМ Олеся Ковальчук.

Она добавила, что в больнице работают медсестры в бальнеологических отделениях, куда люди приходят, чтобы также расслабить мышцы. Это своеобразная подготовка к дальнейшей разминке с физиотерапевтом. Работают психологи, которые борются с болевым синдромом и бессонницей.

Медики говорят: сегодня лечить — значит не только правильно поставить диагноз, но и почувствовать пациента, понять его эмоциональное состояние и поддержать в самый тяжелый момент. Именно поэтому в работе врача профессионализм и человечность — неразделимы.

"Быть специалистом только по левому уху или глазу — невозможно. Поэтому, когда к нам обращаются не только военные, но и гражданские люди, мы обязаны быть психологами: видеть их настроение, в каком они состоянии, в чём причина их болезни, что привело их к нам. Когда мы проводим осмотры, этот фактор очень важен", — подчеркнул начальник физиотерапевтического отделения Игорь Брусницин.

Мог пройти всего 10 метров: о реабилитации пограничника Николая

Врач-невропатолог Манасов Максуд объясняет, что чем легче физическая травма, тем тяжелее психологическая. Когда у человека серьезная физическая травма, он сосредоточен только на этом и не думает ни о чем другом. А когда воин постоянно мыслями возвращается к моменту получения ранения, даже если оно несложное, — это ухудшает психологическое состояние

Заботу врачей на себе ощутил и пограничник Николай. Уже более полугода военный приходит в себя после ранения. В результате минно-взрывной травмы в боях за Херсонскую область мужчина потерял ногу.

Эвакуатор всю ночь не мог подъехать… Побратимы несли меня на себе под вражескими дронами, РЭБ, которое нагревалось, и его нужно было выключать. Это продолжалось всю ночь... Машина подъехала в 5:30 утра, а ранение было получено в 20:30. Херсонская область — это полевые дороги, заросли, разрушенные села, ночь — это было очень тяжело. Из-за ночных камер на дронах мы передвигались только по связи, по приказу,

– вспомнил раненый воин.

После многих операций наконец начался его путь реабилитации. Сначала Николаю с трудом удавалось пройти даже несколько метров из-за сильной боли и усталости. Сегодня же то, что раньше казалось невозможным, теперь — часть новой жизни.

Когда я попал сюда, то почти не ходил на костылях, потому что было тяжело. Сейчас я привыкаю к протезу. Раньше было тяжело ходить по территории, а теперь я передвигаюсь без проблем. Я проходил метров 10 и останавливался, а сейчас это не проблема для меня,

– подчеркнул Николай Коваль.

Оккупация родного Херсона стала для него моментом безвозврата. После пережитого боец решил вступить в ряды пограничников. Оставаться в стороне он больше не мог. Потому что, как он говорит, дома сегодня важна каждая пара рук.

"Я находился в Херсоне во время оккупации, и после того, как его освободили, я понял, что больше я в оккупацию не пойду никогда. А для меня был самый простой способ – пойти защищать свою землю. Это было моим желанием – служить именно дома, потому что дома работы очень много", – подчеркнул пограничник.

Опыт украинских врачей уже перенимают за рубежом

Сегодня реабилитация в Украине — это современные подходы и новые методы восстановления военных. Лечение после боевых травм, которое сейчас внедряют украинские медики, становится полезным опытом и для иностранных коллег.

"Международное сообщество в основном работает с пациентами, получившими бытовые травмы или пострадавшими от несчастных случаев. Это ДТП или падения… Но тот опыт, который есть у нас – лечение и реабилитация военных – для них тоже очень важен. Потому что те подходы, методики, которые мы разрабатываем, вопросы, которые обсуждаем, — они могут увидеть только благодаря нам", — подчеркнул начальник физиотерапевтического отделения Игорь Брусницын.

Медики рассказали о реабилитации раненых: смотрите видео

Поэтому плодотворное сотрудничество в рамках проектов, реализуемых по всей Украине, а также государственных программ, позволяет обмениваться опытом и разрабатывать новейшие подходы в реабилитации.

В стенах этого медучреждения нет случайных людей и безразличных решений. Каждый пациент — это военный, который заплатил высокую цену. И поэтому каждый день для медиков — это не просто работа, а постоянная борьба за восстановление, где важны и точность, и терпение, и человеческое тепло. Здесь возвращают не только здоровье — здесь возвращают способность жить дальше.

Во-первых, я давал клятву Гиппократа, а во-вторых, я принес присягу. И там, и там есть такие строки, где говорится о том, что я буду помогать людям. Военное положение или мирное небо над головой, но задача медиков — помочь человеку с его проблемой, с его болезнью,

– подытожил Игорь Брусницын.

Отметим, что правильная реабилитация является важным залогом возвращения воина к нормальной жизни. В медицинских учреждениях, как правило, заботятся не только о физическом восстановлении, но и о психологическом, организуют различные творческие кружки, в которых могут заниматься ветераны. Например, в одном из госпиталей действуют кружки по вязанию и рисованию. Это помогает раненым бойцам разминать конечности и восстанавливаться.