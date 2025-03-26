Для восстановления стойкости бойцов: в ВСУ продолжается проект по психологической реабилитации
- В Украине при содействии НАТО и под общей координацией Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ реализуется проект по психологической реабилитации военных.
- Проект включает тренинги и индивидуальные консультации для военных, в марте 2025 мероприятия охватили более 300 военнослужащих.
В Украине продолжается реализация проекта по психологической реабилитации и восстановлению стойкости и боеспособности военных. Инициатива воплощается при содействии НАТО и под общей координацией Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Как военные проходят психологическую реабилитацию
У Генштабе ВСУ рассказали, что в течение марта 2025 года был проведен очередной цикл из 10 тренинговых семинаров. Эти мероприятия психологической поддержки охватили более 300 военнослужащих – участников боевых действий.
По словам военных, инициатива НАТО не только дает возможность пройти подготовку по специально разработанным учебным программам, но и оказать практическую поддержку командованию в ответ на насущные запросы и актуальные вызовы, с которыми сталкиваются подразделения.
В частности, речь идет об организации индивидуальных психологических консультаций с теми, кто в этом нуждается, работе по профилактике СЗЧ и употребления психоактивных веществ, предупреждение возникновения различных боевых фобий у военнослужащих и выполнение оперативных супервизий и тому подобное,
– объяснили в Генштабе ВСУ.
Как военные проходят психологическую реабилитацию / Фото: Генштаб ВСУ
Отмечается, что текущий этап проекта реализуется в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине и продлится до конца апреля 2025 года. Практическую часть инициативы воплощает общественная организация "Лига офицеров", которая с 2014 года работает над психологической поддержкой военных.