Ложь россиян об "Азове" получила сокрушительный удар: в бригаде отреагировали на решение США
Источник:"Азов"
США разрешили передачу оружия "Азову". В бригаде прокомментировали такое решение.
Таким образом бригада "Азов" получит доступ к оружию, которое предоставляет Украине США. Это официально подтвердили в Соединенных Штатах.
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Что сказали в "Азове"
В бригаде сообщили, что сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США.
Это означает, что отныне она имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.
Бойцы выразили благодарность Министерству внутренних дел Украины, командованию Национальной гвардии Украины, Посольству Украины в Соединенных Штатах Америки и всем, кто открыто или кулуарно присоединился к преодолению этого запрета.
Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар,
– заявили украинские воины.
Они также добавили, что это новая страница в истории подразделения. Таким образом "Азов" становится еще мощнее, еще профессиональнее и еще опаснее для оккупантов.
Подробнее о разрешении США о передаче оружия
- WP писало, что США имели запрет на передачу своего вооружения бригаде "Азов", однако его отменили. Бригада "Азов" известна обороной "Азовстали" в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Госдепартамент не обнаружил никаких доказательств таких нарушений, говорится в его заявлении. В то же время неизвестно, когда именно был снят запрет.
- Примерно 10 лет назад бойцам "Азова" запретили использовать американское оружие, поскольку официальные лица США подозревали, что некоторые из основателей подразделения придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. Правозащитники ООН обвинили "Азов" в нарушениях гуманитарных норм.
- Теперь бригада получит доступ к американской военной помощи. Известно, что она прошла проверку Лихи, которую проводил Государственный департамент США. "Закон Лихи" запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека.
- В документе был сделан акцент на том, что "Азов" – важная составляющая Вооруженных Сил Украины. Бригада не раз демонстрировала свою боевую готовность и участвовала в наиболее ожесточенных боях. В частности легендарной стала оборона Мариуполя в 2022 году.