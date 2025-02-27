Реакция будет жесткой: Китай способен мгновенно отрезвить Путина, если тот ослушается

Переговоры США и России и их сближение после длительного периода вражды беспокоят Китай. Однако в случае, если отношения Вашингтона и Москвы слишком углубятся, у Пекина есть инструменты, чтобы поставить Кремль на место.

Такое мнение выразил 24 Канала экономист Максим Блант, отметив, что Китай наблюдает за развитием переговоров между США и России. Также глава МИД Китая Ван И заявляет, что КНР поддерживает усилия по достижению мира, в частности, консенсус, достигнут США и Россией. Однако Китай прекрасно осведомлен о намерениях Дональда Трампа по отношению к нему.

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Китай сохраняет молчание

Блант заметил, что Пекин в любой момент может дернуть за поводок Москву и сделать это очень больно.

Например, Казахстан может сказать России, мол, мы решили отныне соблюдать международные санкции в сфере поставки технологической продукции. И на этом российская экономика пропустит такой нокаутирующий удар, потому что от гаджетов до комплектования для производства оружия поступает из Китая.,

– подчеркнул он.

Китай смотрит со стороны на отношения США и России и сохраняет молчание. Иногда они китайцы могут одобрительно говорить, что, мол, мир– это хорошо. Однако пока они больше ничего не делают.

В то же время Трамп никогда не скрывал, что главная его цель– начать экономическую войну с Китаем. Пекин тоже это осознает,

– сказал Максим Блант.

Однако терять такой рынок сбыта, как Россия и ее ресурсы, китайцы не готовы. Поэтому пока продолжаются разговоры, они реагируют спокойно, но когда дойдет до принятия конкретных решений, общих проектов, реакция от Пекина, по мнению экономиста, будет жесткой и она мгновенно отрезвит Владимира Путина.

Обратите внимание! Путин предложил США, что он намерен работать с иностранными партнерами, в том числе из США, в сфере редкоземельных металлов, в частности, в новых регионах. А накануне Трамп выразил интерес именно по отношению к российским редкоземельным металлам.

Отметим, что по мнению доктора экономических наук Игоря Липциса, предложение Путина по совместной с США добыче российских редкоземельных металлов вряд ли понравится Китаю. Трамп рассматривает Россию как союзника Китая, сама по себе она ему не нужна. Липцис считает, что Путин может бросить Китай, если наладится его сотрудничество с США, и Пекин будет не в восторге от такого поступка России.