Российский журналист предположил, как Путин может использовать инцидент вблизи Брянска

Президенту России Владимиру Путину вовсе не обязательно созвать Совбез из-за работы "украинских диверсантов" в Брянской области. Он может использовать ситуацию в свою пользу.

Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист The Insider. По его словам, у российского диктатора вероятно, есть несколько планов действий.

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Что задумал Путин

Тимур Олесский объяснил, что сложившаяся ситуация не угрожает безопасности России.

Эту ситуацию можно использовать для того, чтобы извлечь из этого какие-то бенефиты,

– убежден он.

По мнению оппозиционера, чтобы принимать срочные решения о том, как защищать от нескольких людей или нескольких десятков людей, не зашедших дальше 10 километров на территорию России, Путину не нужно проводить Совбез.

По словам Олевского, достаточно просто этим инцидентом заняться местным службам.

Тимур Олевский рассказал, как может Путин "перекрутить" ситуацию в Брянске в свою пользу: смотрите видео

Риторика российского диктатора

Оппозиционер сосредоточил внимание, что Путин не будет делать что-то сгоряча.

"Для того чтобы подумать, как эту историю использовать в своих целях, нужно время, чтобы подготовиться", – подчеркнул он.

По его мнению, один из вариантов решения проблемы – начать говорить с россиянами, мобилизовывать общество или придумать обратный план мести.

Мы должны понимать, если бы была возможность возмездия, то отомстили бы. Есть ощущение, что просто силы заканчиваются для мести,

– сообщил он.

Олевский рассказал, что ситуацию под Брянском можно выгодно использовать для переговоров, например, с Китаем.

"Сейчас звонит по телефону Путин Си Цзиньпину и говорит: "Ну посмотри. Ты видишь? А вы там "мирный план" предлагаете. Пусть там будет что-то написанное, чтобы мне вернуть яхту! Запишем за Брянск, наверное, мою яхту", – пошутил он.

По его мнению, Путин рассматривает все возможные варианты.

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