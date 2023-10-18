Это оружие дало свой эффект, – офицер ВСУ о нервной реакции Путина на предоставление Украине ATACMS

Украина в ночь на 17 октября совершила одну из самых больших атак по военным объектам России. В ход пошли дальнобойные ракеты ATACMS от США. Ни у кого больше нет сомнений, что ВСУ получат от партнеров еще большее оружие большого радиуса действия.

Владимир Путин и военное руководство России уже калькулируют последствия применение этого оружия. Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, сможет ли страна-агрессор отразиться от ATACMS.

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Самая большая потеря российской авиации

Во время пресс-конференции Путин выглядел не очень оптимистично. Его нервная реакция на передачу Украине крылатых ракет ATACMS свидетельствует о высокую эффективность удара по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Несмотря на озорные заявления, якобы российское ПеВеО с "легкостью" собьет ATACMS, оккупантам не удалось сбить ни одной ракеты. Пока неизвестно, сколько ракет запустила Украина, однако точно известно, что Россия ничего не сбила. Более того, российские военныекоры назвали атаку дальнобойными ATACMS погромом российских военно-космических сил и наибольшей однодневной потерей российской авиации.

"Я бы назвал военно-комических сил. Чернобаевка отдает пальму первенства Бердянску. Как минимум было уничтожено 9 машин и огромное количество имущества и боеприпасов. Известно, что в Луганске склад с боеприпасами детонировал до 11 утра, а в Бердянске – до 4 утра", – рассказал Березовец.

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Бесперспективность войны

Неожиданно Путин признался в том, что готов сесть за стол переговоров, но у главы Кремля есть проблема. Узурпатор жалует, что президент Владимир Зеленский соответствующим указом запретил проведение переговоров. Российский диктатор требует отменить этот запрет.

Такая неожиданная мягкость и готовность к переговорам, прежде всего, свидетельствует о том, что военное командование России видит бесперспективность ведения войны. Агрессор оказался в тупике,

– отметил офицер ВСУ.

Как сообщают западные медиа, Украина получила первые образцы ATACMS, изготовленные еще в далеком 1996 году. Этому оружию почти 30 лет, но ATACMS показали фантастический результат.

"Скорость этих ракет составляет 3600 километров в час. Они недостижимы для российской противовоздушной обороны. Ни одна российская система ПВО, в том числе С-400, не способна перехватывать подобные ракеты", – отметил Березовец.

Украина получила ATACMS