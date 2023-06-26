Россия вяло отреагировала на подрыв ГЭС: СМИ назвали важную деталь, которая "спалила" Путина

Подрыв Каховской ГЭС не стал центральной темой российской пропаганды. Хотя это катастрофа, которая будет иметь далеко идущие последствия для юга Украины, но оккупанты только заявили, что якобы плотину "взорвали ВСУ с помощью артиллерии".

Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом объясняет, почему в этих заявлениях оккупантов очень мало смысла. В частности, назначенные российскими оккупационными властями чиновники говорили об "украинском ударе". Также они утверждали, что якобы "ситуация под контролем", и даже эвакуировать людей, скорее всего, не придется.

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Оккупанты мало говорили о подрыве ГЭС и не помогли людям

Эвакуацию с оккупированного левобережья Днепра действительно, не слишком проводили. Почему – непонятно. Люди пытались самоорганизоваться и как-то покинуть полностью затопленные населенные пункты. Жители города Олешек, оказавшегося под водой, выбраться нормально не могли, потому что их не выпускали россияне.

Целые сутки прошли, и только после этого Путин вроде бы поручил российскому МЧС что-то делать на оккупированной территории. Сутки, пока люди буквально сидели на крышах без воды, пищи и само собой без электричества. На российском "Первом канале", например, всей ситуации уделяли совсем немного времени. Два дня после крушения о ней говорили между прочим, только ориентировочно 30 секунд.

В российском минобороны при этом тоже сразу сказали, что дамбу якобы "взорвали ВСУ". Ну и все на этом.

"С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, Киев "совершил диверсионный", по сути, "террористический акт", повлекший затопление значительных территорий", – заявил Шойгу.

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Почему ГЭС взорвали именно россияне

Плотина – это огромное и крайне серьезное сооружение, которое практически невозможно уничтожить обычными ракетами и артиллерией. В основе Каховской плотины – большой бетонный блок высотой 20 и толщиной до 40 метров. Сначала было не до конца понятно, пострадал ли он или нет. Пока уровень воды не снизился настолько, что стал виден полный масштаб разрушений. В частности, на инфографике от The New York Times видна часть этого бетонного основания, а посередине – его нет. То есть она была либо значительно повреждена, либо разрушена. И сделать это обычным обстрелом было невозможно. Зато это может быть при подрыве изнутри.

Внутри этого бетонного основания был технический тоннель, и если заложить взрывчатку там, то разрушения были бы именно такими, какими мы их увидели. Американские журналисты пришли к выводу, что взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части дамбы, расположенные в районе места взрыва.

В некоторых российских СМИ также утверждали, что плотина могла разрушиться сама по себе – якобы она ослабла из-за обстрела со стороны ВСУ. Но в этом сценарии массивное бетонное основание осталось бы целым. Артиллерия ей не угрожает вообще никак – для этого пришлось бы бить очень и очень долго, к тому же практически в то же место.

Есть еще данные, указывающие на то, что плотина была разрушена мощным взрывом. Ответные сигналы в Румынии зарегистрировали сейсмометры – приборы, которые следят за подземными толчками. Один – в 02:35 по украинскому времени, и второй, более сильный сигнал – в 02:54. Оба характерны для взрыва на основании плотины. Никакими обстрелами это нельзя объяснить.

На чем "спалился" Путин из-за подрыва ГЭС

И вернемся к объяснениям пропаганды. Вот тот же Шойгу заявлял, что дамбу взорвали ВСУ, чтобы не допустить наступления российских войск на Херсон. Но в этом мало смысла, потому что ничто не указывало, что на Херсонском направлении украинские войска нуждаются в таком радикальном методе укрепления обороны. После ноябрьского отступления россиян с правобережья Днепра свидетельств, что Россия собирается провести наступление, которое начнется с опрокидывания войск через широкую реку, не появлялось.

В дни разрушения плотины уже шло контрнаступление ВСУ. И появление украинских войск на левом берегу Днепра было опасной перспективой для россиян. Если там предполагали, что удар будет нанесен именно на Херсонском направлении, то затопить окружающие территории вполне логичная стратегия.

Российский полевой командир Игорь Гиркин, он же Стрелков, заочно приговорен судом в Нидерландах к пожизненному заключению за уничтожение малазийского Boeing в 2014 году, заявлял, что ВСУ могли бы сами подорвать дамбу, чтобы смыть российские укрепления на левом берегу и создать условия для косы и десанта через Днепр выше Новой Каховки. Укрепления действительно оказались под водой, но она уже отступает, и россияне понемногу возвращаются к прежним позициям на левом берегу. А наступать из-за разлива сейчас просто невозможно, и этого не происходит. Следовательно, эти предположения тоже не имеют смысла.

Есть и другая немаловажная деталь. За неделю до взрыва на Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии и теракты на опасных объектах. Очень удобно, потому что это позволит им вообще никак не разъяснять событие.

Подрыв ГЭС снизил возможности для наступления ВСУ в Херсонской области

В общем, после разрушения дамбы следствие в том, что для ВСУ там возможности для наступления очень снизились. Российской армии стало несколько проще: теперь они опрокидывают ресурсы с левого берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений – туда, где Украина ведет контрнаступление.

Кроме того, катастрофа нанесла огромный ущерб самой Украине. Нехватка воды угрожает территориям Запорожья, Херсонщины и даже Днепропетровской области. От Каховского водохранилища зависело все сельское хозяйство в регионе. Правый берег Днепра преимущественно получал оттуда воду. Если она перестанет поступать, поля пересохнут, сильно пострадает урожай. Вдобавок, нехватка воды со временем приведет к деградации почв, изменению флоры и фауны. Все это повлечет за собой огромные негативные последствия для сельского хозяйства самого плодородного украинского региона.

Также затопленными оказались кладбища, канализации, свалки, поля с удобрениями, хранилища горюче-смазочных материалов – это отравляет, в том числе грунтовые воды. Загрязненные потоки в результате достигают моря – уже сейчас в Одессе отмечают значительное ухудшение качества воды в море и лиманах. Для человека он сейчас очень опасен.

Уничтожение Каховского водохранилища – это огромный катаклизм, и его последствия мы будем наблюдать, возможно, десятилетиями. И все, что нам сейчас известно, говорит о том, что к этому причастна русская армия.