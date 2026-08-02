Путин ничего с этим не сделает: какие опасные настроения распространяются по России

В настоящее время основной задачей Украины является подрыв управляемости российского режима, ведь заставить россиян выступить против власти в Кремле не получится. Однако уже сейчас на территории России растет недовольство, особенно там, где были атакованы склады Wildberries.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что оккупанты следят за тем, что Владимир Путин ничего не может с этим поделать. Соответственно, позиции диктатора будут только ослабевать.

Опасные настроения распространяются по России

По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, в стране-агрессоре не бывает революций или протестов в украинском или европейском формате, когда народ выходит на улицы с конкретными требованиями к власти. Это работает в цивилизованных странах, но не в России.

В России же народные движения или движения толпы обычно являются вторым компонентом после краха управляемости, управления и системы. То есть сначала происходит постепенное размывание силового аппарата, обескровливание экономики, потеря лояльности со стороны элит и силовиков.

Уже на втором этапе нарастает недовольство, с чего начинается размывание законности, государственности, массовые драки за бензин в очередях. Это все еще впереди. Однако начало – это элитарные движения,

– сказал он.

Богданов подчеркнул, что сейчас россияне находятся на стадиях торга и отрицания. Некоторые из них теряют все свои деньги из-за ударов по складам Wildberries. Важно, что Россия сейчас действительно теряет налоги и веру в то, что "все идет по плану".

Богданов рассказал, каковы настроения в России: смотрите видео