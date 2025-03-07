Реакция россиян очень показательна: что кроется за кулисами переговоров США с Кремлем

Мирные переговоры между США и Россией пока остаются непубличными. В то же время Россия, вероятно, уже чувствует давление со стороны Трампа.

Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что между Россией и США кулуарно продолжается много переговоров. Там, вероятно, прозвучали заявления Дональда Трампа, значительно более громкие, чем по Украине.

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Украина и Соединенные Штаты общаются же открыто.

Почему россияне притихли

"Россияне ведут диалог с американцами непублично, поэтому мы не видим такой резкой риторики. Но то, что там звучат претензии и от США, и от России – это 100%. И поэтому россияне сейчас очень ограниченно высказываются в публичном пространстве. Мы почти ничего от них не слышим", – сказал Андрей Городницкий.

Он добавил, что россияне только заявляют о своей силе и нежелании отдавать территории.

Но это далеко не так, и Трамп это знает. Он неоднократно говорил, что россияне слабые. Если он захочет надавить на них, то даст Украине все необходимое оружие, и Украина сама все сделает. Но пока что он хочет приостановления огня – сейчас это его главная цель,

– сказал Андрей Городницкий.

По его мнению, Дональд Трамп не мыслит стратегически на 10 лет вперед. Его цель – приостановить огонь сейчас, и ему неважно, какими способами. Даже жесткими, которые сейчас видит мир.

Дальше будет совсем другой сценарий, потому что изменятся факторы. Если сейчас он надавит на Украину, то следующим шагом он вынужден будет давить на Россию. Нет другого варианта,

– отметил Андрей Городницкий.

Он также отметил, что Трампу придется публично критиковать Владимира Путина и диктовать ему условия для достижения мира и подписания долгосрочного соглашения. Тогда риторика будет совсем другой.

Трамп сам сказал, что, наоборот, планирует увеличить территории Украины. Это его дословные слова. Тем более, он говорит, что Украина не должна терять территории,

– добавил Андрей Городницкий.

Он напомнил, что боевые действия продолжаются, и Украина все же теряет территории. Трамп не захочет отдавать территории Херсонской, Харьковской или Запорожской областей, поскольку будет делать все, чтобы показать, что он – сильный лидер, в частности на примере Украины.