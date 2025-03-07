Політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зазначив, що між Росією та США кулуарно триває багато перемовин. Там, ймовірно, пролунали заяви Дональда Трампа, значно гучніші, ніж щодо України.

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Україна і Сполучені Штати спілкуються ж відкрито.

Чому росіяни притихли

"Росіяни ведуть діалог з американцями непублічно, тому ми не бачимо такої різкої риторики. Але те, що там звучать претензії і від США, і від Росії – це 100%. І тому росіяни зараз дуже обмежено висловлюються в публічному просторі. Ми майже нічого від них не чуємо", – сказав Андрій Городницький.

Він додав, що росіяни лише заявляють про свою силу та небажання віддавати території.

Але це далеко не так, і Трамп це знає. Він неодноразово говорив, що росіяни слабкі. Якщо він захоче натиснути на них, то дасть Україні всю необхідну зброю, і Україна сама все зробить. Але поки що він хоче призупинення вогню – зараз це його головна мета,

– сказав Андрій Городницький.

На його думку, Дональд Трамп не мислить стратегічно на 10 років уперед. Його мета – призупинити вогонь зараз, і йому неважливо, якими способами. Навіть жорсткими, які нині бачить світ.

Далі буде зовсім інший сценарій, бо зміняться чинники. Якщо зараз він натисне на Україну, то наступним кроком він змушений буде тиснути на Росію. Немає іншого варіанту,

– зазначив Андрій Городницький.

Він також зауважив, що Трампу доведеться публічно критикувати Владіміра Путіна і диктувати йому умови для досягнення миру та підписання довгострокової угоди. Тоді риторика буде зовсім іншою.

Трамп сам сказав, що, навпаки, планує збільшити території України. Це його дослівні слова. Тим більше, він говорить, що Україна не має втрачати території,

– додав Андрій Городницький.

Він нагадав, що бойові дії тривають, і Україна все ж таки втрачає території. Трамп не схоче віддавати території Херсонської, Харківської чи Запорізької областей, оскільки буде робити все, щоб показати, що він – сильний лідер, зокрема на прикладі України.