Мир устал от личных "комплексов" Путина, – в ОП ответили на фразу "усталость от Украины"

Словосочетание "усталость от Украины" звучит как в украинских, так и международных СМИ. Однако мало кто задумывается, что это один из нарративов России, призванный отвлечь внимание от постоянных преступлений их лидера.

На эту фразу отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Позицию украинских властей по этому словосочетанию он распространил в твиттере.

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Реакция советника руководителя Офиса Президента на фразу "усталость от Украины"

Советник руководителя Офиса Президента призвал забыть о словосочетании "усталость от Украины".

Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина,

– написал Подоляк.

Ранее мнением по этому же изречению поделился Кулеба . По его словам, то, что сейчас подается под термином "усталость от Украины" – это очередная манипуляция России, которая должна подчеркнуть якобы неполноценность украинской нации. На самом же деле – внимание всего мира приковано к войне в нашем государстве.

Путин до сих пор хочет захватить большую часть Украины

Как отметил Подоляк в интервью 24 каналу , сейчас единственное стремление Путина – захватить Украину. У него нет других вариантов.

Он уже дискредитировал себя, то есть в учебниках истории о нем напишут как об убийце с четкими свидетельствами этого. В учебниках истории будет мощная его негативная картина – в списке кровавых диктаторов 21 века. По мнению Подоляка, это его разочаровывает.

Сейчас Путин настолько неадекватно воспринимает мир, что для него у репутации уже нет никакой цены, и он уже "по-пацански" хочет доказать, что умеет драться, добавил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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