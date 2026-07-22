По его словам, Драпатому придется очень тяжело. Об этом Залужный написал в Telegram.

Что еще сказал бывший главнокомандующий о новом?

Залужный отметил, что Драпатому будет значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако ему точно уже никогда не будет стыдно.

Человек чести не имеет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, – это только долг,

– подчеркнул генерал.

Бывший Главком отметил, что дело, которому они посвящают всю жизнь, в первую очередь основывается на моральных принципах и ценностях, формирующих честь. По его словам, именно честь важнее любых должностей или наград. Именно она помогает рождать идеи, находить пути для их воплощения и объединять вокруг себя людей, готовых достойно пройти самые тяжелые испытания. "Те, кто думает и делает иначе, всегда рано или поздно получат позор", – отметил Залужный.

Напомним, что 21 июля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он вступит в должность вместо Александра Сырского.

Заметим, что изменения военного руководства страны произошли после того, как тысячи людей в разных городах Украины начали выходить на митинги.

Сначала они потребовали от президента вернуть на должность министра обороны Михаила Федорова. Впоследствии участники акции выдвинули новое требование – отправить в отставку Сырского, у которого был конфликт с Федоровым.

В конце концов, президент таки уволил Сырского. В то же время, глава государства не планирует возвращать Федорова на должность министра обороны.

По данным СМИ, президент якобы предлагал экс-министру должности во власти, связанные с технологическим направлением, однако ни одно из них – не в Минобороны.

Федоров в свою очередь отказался от всех предложений. Он пояснил, что его стратегия остановки России без реальных полномочий, которые есть только у Минобороны, будет невозможна.