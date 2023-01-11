Запад не делает ставку на протесты в Иране: международник объяснил причину

Протесты в Иране, вероятно, не будут утихать в течение всего года. Они могут привести к смене власти в стране.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, иранские протесты нельзя назвать подлинной революцией.

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Причины неудач иранских протестов

Илия Куса сообщил, что протестующие имеют ряд проблем. К примеру, у них отсутствуют лидеры. К тому же у иранцев нет внешней поддержки, что является ключевой составляющей.

По его словам, протесты в Иране не имели хорошую организацию. Единственное, что объединяло протестующих – общее, но довольно нечеткое, недовольство системой.

"Ситуация в Иране напоминает период перестройки в позднем Советском Союзе", - подчеркнул эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего.

Он отметил, что углубляясь в суть недовольства иранцев, можно констатировать, что во всех регионах страны она разная.

Илия Куса рассказал о реакции Запада на протесты в Иране: смотрите видео

Дальнейшая судьба протестов

Илия Куса подчеркнул, что протесты более-менее стихли. Единственным крупным центром сопротивления остается провинция Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, где обитают этнические белуджи-сунниты. Это представители народа, который многие десятилетия ведет борьбу за собственную независимость.

"Они немного оторваны от общего протестного движения, потому что их интересует их собственная автономия и независимость", – добавил он.

По мнению эксперта по вопросам международной политики Украинского института будущего, протесты все еще будут распространяться по стране. Невероятно, что недовольство жителей Ирана завершится началом реформирования системы власти. Это возможно в случае, если протесты будут набирать такие обороты, что это приведет к свержению или смене власти.

Позиция Украины

Илия Куса рассказал, что смена власти не приведет к изменению позиции Ирана по отношению к России в Украине.

Просто придут другие люди, которые будут так же прагматично смотреть на мир с точки зрения собственных интересов.

– подчеркнул он.

По его мнению, эти протесты не об Украине, потому что у них не говорится о том, помогать России в войне или нет. Недовольство людей остаются внутренними.

Для Украины важно будет понимать, какой вариант развёртывания событий будет считаться успехом. Дестабилизация Ирана с одной стороны может свидетельствовать и о преимуществах, и о недостатках.

"Возможно, к власти придут еще более радикальные военные, которые будут выступать за еще более усиленное сближение с Россией в ответ на попытку более активно поддерживать протестующих", - подчеркнул Куса.

Позиция Запада

По его мнению, для стран Запада это может быть одной из причин, по которым они решили не сильно нивелировать вопрос поддержки протестов.

"Травма Сирии и Ливии все еще жива. Там тоже поддержали протестующих и из этого вышло хуже, чем было до этого", – заметил он.

Иран находится в очень конфликтогенном регионе, поэтому они однозначно будут. Однако ставки на них в странах Запада не делают.

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