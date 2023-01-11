Про це 24 Каналу розповів експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. За його словами, іранські протести не можна назвати справжньою революцією.

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Причини невдач іранських протестів

Ілія Куса повідомив, що протестувальники мають низку проблем. Наприклад, у них відсутні лідери. До того ж іранці не мають зовнішньої підтримки, що є ключовим складником.

За його словами, протести в Ірані не мали хорошої організації. Єдине, що об’єднувало протестувальників –загальне, проте доволі нечітке, невдоволення системою.

"Ситуація в Ірані наразі нагадує період перебудови в пізньому Радянському Союзі", – підкреслив експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього.

Він зауважив, що заглиблюючись у суть невдоволення іранців можна констатувати, що у всіх регіонах країни вона різна.

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Подальша доля протестів

Ілія Куса наголосив, що наразі протести більш-менш стихли. Єдиним великим центром спротиву залишається провінція Систан і Белуджистан на південному сході Ірану, де живуть етнічні белуджі-суніти. Це представники народу, який багато десятиліть веде боротьбу за власну незалежність.

"Вони трохи відірвані від загального протестного руху, бо їх цікавить їхня власна автономія і незалежність", – додав він.

На думку експерта з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього, протести все ще ширитимуться країною. Малоймовірно, що невдоволення жителів Ірану завершиться початком реформування системи влади. Це можливо у випадку, якщо протести набиратимуть таких обертів, що це призведе до повалення або зміни влади.

Позиція України

Ілія Куса розповів, що зміна влади не призведе до зміни позиції Ірану щодо Росії в Україні.

Просто прийдуть інші люди, які будуть так само прагматично дивитися на світ з погляду власних інтересів,

– підкреслив він.

На його думку, ці протести не про Україну, бо в них не мовиться про те, чи допомагати Росії у війні, чи ні. Невдовлення людей залишаються внутрішніми.

Для України важливо буде розуміти, який варіант розгортання подій буде вважатися успіхом. Дестабілізація Ірану з одногу боку може свідчити і про переваги, і про недоліки.

"Можливо, до влади прийдуть ще більш радикальні військові, які будуть виступати за ще посилене зближення з Росією у відповідь на спробу більш активно підтримувати протестувальників", – підкреслив Куса.

Позиція Заходу

На його думку, для країн Заходу це може бути однією з причин, чому вони вирішили не сильно нівелювати питання підтримки протестів.

"Травма Сирії і Лівії все ще жива. Там теж підтримали протестуючих і з цього вийшло гірше, ніж було до цього", – зауважив він.

Іран розташований в дуже конфліктогенному регіоні, тому вони однозначно будуть. Проте ставку на них в країнах Заходу не роблять.

Що призвело до протестів у Ірані