"Это не успех": Зеленский обвинил США в попытках угодить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии сказал, что Вашингтон пытается угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому телеканалу ARD во вторник, 18 февраля, передает 24 Канал. Президент также указал на негативные последствия, которые могут возникнуть в результате подобного взаимодействия.

Смотрите также Сделка с дьяволом, о которой мечтал Путин: чего достигла Россия на переговорах с США в Эр-Рияде

Как реагирует Зеленский на встречу делегаций

Украинский президент предположил, что таким образом США стремятся быстро добиться окончания войны в Украине. Впрочем, решение проблемы таким образом, по его мнению, не является реальным "успехом".

Проблема в том, что США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Я думаю, что в этом вся суть, потому что они хотят ему угодить, знаете для чего? Встретиться лицом к лицу и быстро добиться успеха. Но то, что они хотят, это просто прекращение огня, это не успех,

– заявил он.

Также Владимир Зеленский отметил, что Украина никогда не откажется от своих территорий с юридической стороны. По его словам, оккупированные Россией территории когда-то снова станут частью Украины.

К слову, он в очередной раз подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет ей признавать оккупированные территории российскими. Он отметил, что именно в этом вопросе не может быть никакого компромисса.