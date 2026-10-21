Реактивные "Герани" снова атаковали Ровно: враг ударил по "Метро"

Российские войска не прекращают терроризировать Украину. 21 октября в середине дня под атакой реактивных ударных дронов оказался город Ровно.

В городе раздались взрывы. К сожалению, есть сведения о попаданиях. О последствиях сообщил глава местной ОГА Александр Коваль.

Что известно об атаке на Ровно?

Мониторы писали о движении ударных БПЛА в регионе. Об угрозе сообщали и Воздушные силы ВСУ. Взрывы в Ровно раздались около 15:19.

Удар по "Метро" в Ровно: смотрите фото последствий

Враг ударил дронами по одному из заведений торговой сети "Метро". В сети писали, что на место инцидента ехали кареты скорой помощи. В то же время Коваль отметил, что по состоянию на 15.40 информации о раненых нет.

В результате атаки пострадал также жилищный сектор. Так, в одном из домов возник пожар. Ее уже локализовали.



Последствия атаки в жилом секторе Ровно / ОГА

При этом воздушный террор продолжается. Призываем вас находиться в безопасности и не пренебрегать сигналами тревоги. А следить за движением вражеских беспилотников вы можете в хронологии 24 канала.

Где еще фиксировали российские удары?

Ночью против 21 октября россияне атаковали предприятие в Жовковской общине Львовской области. Пострадали два работника с травмами средней тяжести. Также обломки дрона повредили частный дом в соседнем населенном пункте.

Под ударом оказался и Коротич вблизи Харькова. По словам корреспондентки 24 Канала Анны Черненко, на этот раз россияне атаковали частный сектор. Ранее оккупанты неоднократно избивали по терминалу "Новой почты" в поселке.

Также российские беспилотники атаковали Умань Черкасской области. Там разрушен частный дом, поврежден гипермаркет "Эпицентр" и гостиница. В нескольких местах возникли пожары. В результате атаки пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.