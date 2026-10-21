У місті прогриміли вибухи. На жаль, відомо про влучання. Про наслідки повідомив голова місцевої ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку на Рівне?

Монітори писали про рух ударних БпЛА в регіоні. Про загрозу повідомляли й Повітряні сили ЗСУ. Вибухи у Рівному пролунали близько 15:19.

Ворог вдарив дронами по одному із закладів торговельної мережі "Метро". У мережі писали, що на місце інциденту їхали карети швидкої допомоги.

Водночас Коваль зазначив, що станом на 15:40 інформації про поранених немає. У разі, якщо дані про наслідки обстрілу оновлюватимуться, ми обов'язково повідомлятимемо.

При цьому, повітряний терор триває. Закликаємо вас перебувати в безпеці та не нехтувати сигналами тривоги. А слідкувати за рухом ворожих безпілотників ви можете в хронології 24 Каналу.

Де ще фіксували російські удари?