У місті прогриміли вибухи. На жаль, відомо про влучання. Про наслідки повідомив голова місцевої ОДА Олександр Коваль.
Що відомо про атаку на Рівне?
Монітори писали про рух ударних БпЛА в регіоні. Про загрозу повідомляли й Повітряні сили ЗСУ. Вибухи у Рівному пролунали близько 15:19.
Ворог вдарив дронами по одному із закладів торговельної мережі "Метро". У мережі писали, що на місце інциденту їхали карети швидкої допомоги.
Водночас Коваль зазначив, що станом на 15:40 інформації про поранених немає. У разі, якщо дані про наслідки обстрілу оновлюватимуться, ми обов'язково повідомлятимемо.
При цьому, повітряний терор триває. Закликаємо вас перебувати в безпеці та не нехтувати сигналами тривоги. А слідкувати за рухом ворожих безпілотників ви можете в хронології 24 Каналу.
Де ще фіксували російські удари?
Уночі проти 21 жовтня росіяни атакували підприємство в Жовківській громаді на Львівщині. Постраждали двоє працівників із травмами середньої тяжкості. Також уламки дрона пошкодили приватний будинок у сусідньому населеному пункті.
Під ударом опинився і Коротич поблизу Харкова. За словами кореспондентки 24 Каналу Анни Черненко, цього разу росіяни атакували приватний сектор. Раніше окупанти неодноразово били по терміналу "Нової пошти" в селищі.
Також російські безпілотники атакували Умань на Черкащині. Там зруйновано приватний будинок, пошкоджено гіпермаркет "Епіцентр" і готель. У кількох місцях виникли пожежі. Унаслідок атаки постраждав чоловік, якому надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.