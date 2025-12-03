Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что враг уже пытался запускать реактивные КАБы по Одесской области. Силы ПВО уже имели возможность противодействовать этим целям.

К теме Российские КАБы бьют все глубже: каким городам угрожают усовершенствованные авиабомбы

Как часто враг запускает такие КАБы?

Как отметил Братчук, враг запускал реактивные КАБы уже и по Николаевской области, Запорожью, Одесской области. Пока не стоит говорить, что оккупанты системно атакуют такими авиабомбами. Это больше похоже на один из этапов исследований этого оружия.

Силы ПВО уже имели возможность противодействовать этим КАБам в Одесской области. Враг запустил 3 таких авиабомбы.

Тогда летело 3 воздушные цели. 2 из них уничтожили средствами ПВО. Третья влетела в поле. К счастью, никаких последствий не было. Россияне хотели прощупать оборону. Одесская область – важный украинский регион в плане геополитического и социально-экономического значения. Поэтому враг так уделяет здесь "внимание",

– сказал Братчук.

Обратите внимание! В Украине уже тестируют систему, которая должна защитить небо от "Шахедов" и КАБов. Это средство использует "рой дронов".

Россия совершенствует КАБы: коротко