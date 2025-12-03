Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що ворог вже намагався запускати реактивні КАБи по Одещині. Сили ППО вже мали можливість протидіяти цим цілям.

До теми Російські КАБи б'ють усе глибше: яким містам загрожують вдосконалені авіабомби

Як часто ворог запускає такі КАБи?

Як наголосив Братчук, ворог запускав реактивні КАБи вже і по Миколаївщині, Запоріжжю, Одещині тощо. Поки що не варто говорити, що окупанти системно атакують такими керованими авіабомбами. Це більше схоже на один з етапів досліджень цієї зброї.

Сили ППО вже мали змогу протидіяти цим КАБам на Одещині. Ворог запустив 3 таких авіабомби.

Тоді летіло 3 повітряні цілі. 2 з них знищили засобами ППО. Третя влетіла в поле. На щастя, ніяких наслідків не було. Росіяни хотіли промацати оборону. Одещина – важливий український регіон в плані геополітичного та соціально-економічного значення. Тому ворог так приділяє тут "увагу",

– сказав Братчук.

Зверніть увагу! В Україні вже тестують систему, яка мала б захистити небо від "Шахедів" та КАБів. Цей засіб використовує "рій дронів".

Росія вдосконалює КАБи: коротко