Во время атаки по Киеву 31 июля Россия уже не впервые использовала реактивные "Шахеды". Их возможно сбивать, но есть другая проблема.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что реактивные "Шахеды" – типичная цель для средств ПВО. Просто придется использовать для сбивания другие инструменты. Но у нас есть другая проблема.

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Какую проблему с ПВО нужно решить?

Как отметил Храпчинский, Украина имеет фундаментальную потребность в том, чтобы быстро адаптироваться и увеличивать количество различных систем и видов обнаружения воздушных целей. Уже был случай, когда враг запустил баллистику, но использовал определенный инструмент, чтобы помешать ее обнаружить.

Нам нужно больше средств радиолокации, которые будут работать по всем эшелонам пролета любых средств поражения. Сейчас мы работаем ограниченным количеством средств радиолокации для выявления и наведения на эти воздушные объекты. Реактивный "Шахед" не является сложной целью для перехвата. Но мы должны быть готовы, что комбинированные атаки врага будут меняться,

– отметил Храпчинский.

К примеру, недавно враг развернул оперативно-тактический ракетный комплекс. Тогда ожидали баллистику. Но пошли крылатые ракеты "Искандер-К". Враг идет на хитрости, чтобы было еще сложнее сбивать воздушные цели.

Идет много разговоров о потребности в ракетах к системам ПВО. Но значительно меньше говорят о развитии большого количества пассивных и активных средств радиолокации, датчиков, которые позволили по звуку, тепловых эффектах прогнозировать траекторию полета цели. Это ключ к тому, чтобы эффективнее сбивать различные вражеские объекты.

Сейчас говорят, что дроны-перехватчики малоэффективны против реактивных дронов. Но нужно понять. Когда мы будем иметь четкую координату цели, отслеживать ее в воздухе и понимать траекторию полета, то нам будет легче работать средствами перехвата. А реактивный или обычный "Шахед" является маломаневренным и в принципе прогнозируемым по траектории,

– отметил Храпчинский.

Добавим, в ночь на 31 июля враг запустил 309 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов. Также по Украине летело 8 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить воздушных целей.