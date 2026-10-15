Мы сможем сбивать до 70% реактивных "Шахедов": интервью директора УСО о Starlink, украинской баллистике и системе Freyja

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о вызовах, стоящих перед украинским ВПК. Также обсудили угрозу со стороны российских реактивных дронов, зависимость от американской системы Starlink и перспективы отечественного ракетостроения.

Зависимость от американских разведданных и Starlink, новые российские реактивные дроны и необходимость укрепления противовоздушной обороны остаются серьезными вызовами для Украины. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс развивает собственные ракетные технологии и ищет возможности для совместного производства оружия с европейскими партнерами.

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, как Украина может уменьшить зависимость от американских технологий, почему российские реактивные дроны опасны и какие перспективы у украинского ракетостроения. Также он рассказал о европейском проекте антибаллистической системы FREYJA, в котором участвует Украина, и о возможных сроках ее появления.

Что будет, если Украина лишится американских разведданных или Starlink

Какими будут последствия, если американцы отключат Украине разведданные или Starlink? Можно ли быстро нарастить мощь украинской баллистики? Куда она все-таки может долететь? И что делать с российскими реактивными дронами? Как бороться с этим вызовом?

Опять же, следует отметить, что вся эта информация попадает в наш эфир именно из-за того, что в Соединенных Штатах в следующем месяце ожидаются выборы. То есть мы понимаем, что возможны определенные изменения, в том числе и геополитические. Конечно, это оказывает давление и на Украину.

Мы видим, как нас, по сути, втягивают во всю эту историю. В то же время нынешняя ситуация обнажает определенные риски, которые мы уже видим на примере разведданных и Starlink.

Что касается разведывательных данных, то сейчас трудно сказать, действительно ли их отключили. Это довольно инерционный процесс, поэтому, думаю, даже если такое решение примут, мы ощутим его последствия в течение следующих трех недель, а не сразу.

Например, во время последней атаки на Киев воздушную тревогу объявили лишь через 3–4 минуты после самого удара. Это, как всегда в условиях нехватки информации, породило много вопросов о том, действительно ли нам продолжают предоставлять разведданные.

Поэтому я бы не делал поспешных выводов. Думаю, наши партнеры и в дальнейшем будут предоставлять нам эту информацию.

В то же время мы видим, что в определенных вопросах зависим от нее. Мы получаем данные как о вражеских запусках, так и, скорее всего, о конкретных целях. То есть определенный уровень зависимости от американской разведки у нас есть.

Со Starlink ситуация, пожалуй, еще сложнее. Связь – это нервная система любой системы управления войсками. Если она перестает работать, способность этой системы эффективно функционировать резко снижается.

Это особенно важно, ведь даже в самых отдаленных точках украинской обороны, где нет мобильной или какой-либо другой связи, Starlink обеспечивал стабильное соединение и обмен информацией. А это критически необходимо для управления войсками.

На данный момент у нас нет альтернативных систем, которые уже использовались бы параллельно со Starlink. Но на рынке есть европейские компании, которые могут обеспечивать спутниковую связь. Однако их услуги значительно дороже, к тому же они требуют другой экосистемы и соответствующей инфраструктуры.

То есть для перехода на другие системы придется использовать другие типы антенн, оборудование для передачи и сбора информации и т. д. Все это требует времени и ресурсов.

Нынешняя ситуация в отношениях с Соединенными Штатами обнажает проблемы, которые мы должны решать уже сейчас. Надеюсь, компетентные органы прорабатывают этот вопрос, ведь спутниковая связь и доступ к разведданным являются базовыми составляющими обороноспособности Украины.

То есть, как я понимаю из ваших слов, европейцы могут предоставить альтернативные разведданные со своих спутников и одновременно обеспечить спутниковую связь. Но американские возможности все-таки имеют для нас приоритет?

Соединенные Штаты – это одна страна, а Европейский Союз – это 27 стран и 27 рынков. Поэтому нужно приложить в 27 раз больше усилий, чтобы согласовать общую позицию относительно того, делиться ли этими данными или нет.

С Европейским Союзом гораздо сложнее работать, но в то же время и легче, ведь европейцы находятся ближе всех к войне, которая сейчас идет в Украине. Поэтому они понимают необходимость такой помощи.

В то же время мы видим, что по многим вопросам Европейский Союз реагирует не так быстро, как нам хотелось бы. Но сейчас нам действительно нужна эта подстраховка в виде разведданных с европейских спутников.

А собственной спутниковой связи у нас пока нет? Была информация, что мы над этим работаем, но сможем ли мы уже завтра отказаться от американского Starlink и пользоваться собственной системой?

Нет, такой возможности нет. Многие процессы, технологии и технические соединения построены именно на этой технологии. Мы понимаем ее пропускную способность и технические возможности. Поэтому заменить ее одним кликом на любую другую систему довольно сложно.

Но я убежден, что если бы у нас была альтернатива такого же качества и масштаба, то мы смогли бы в течение ближайших месяцев перейти на новую систему.

Однако пока я не вижу другой системы, которая была бы столь же удобной, автоматизированной, обладала бы такой же пропускной способностью и обеспечивала аналогичное покрытие. В то же время комбинация нескольких систем, существующих в Европейском Союзе, может предоставить нам такие возможности.

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Почему реактивные "Шахеды" опасны и как им противодействовать

Реактивные дроны стали большой проблемой для Киева за последние месяцы. Уже и в западные регионы долетают российские беспилотники с реактивными двигателями. Как с этим бороться? О каких трудностях говорят производители? Возможно, они готовы нарастить производство, но сталкиваются с определенными препятствиями со стороны государства. Что с этим делать, ведь это чрезвычайно серьезный вызов?

Опять же, эта угроза, условно говоря, появилась не два месяца назад. Еще в отчетах Главного управления разведки за 2023 год отмечалось, что россияне применяют реактивные "Шахеды". Откровенно скажу, что многие эксперты и в целом представители нашей отрасли не были готовы к тому, что россияне настолько быстро адаптируют эту технологию и, более того, смогут наладить массовое производство реактивных двигателей. Этого нам сейчас, например, очень не хватает.

Конечно, я думаю, что это произошло не без помощи Китая. Но, как бы там ни было и кто бы им ни помогал, россияне очень быстро адаптировали эту технологию и продолжают ее развивать.

Мы видим, как увеличивается и количество взрывчатки, которую может нести реактивный дрон, и дальность его полета. Россияне развивают эту сеть, то есть имеют постоянную возможность проводить атаки почти в режиме реального времени.

Пока у нас нет эффективного средства противодействия этой системе, но я убежден, что в ближайшие месяцы мы его найдем.

Если говорить непосредственно о сбивании реактивных "Шахедов", то, как мы видим, президент уже анонсировал наличие определенных технических решений, которые сейчас нужно масштабировать. В то же время наши производители пытаются технологически извлечь максимум из тех средств, с помощью которых мы сбивали обычные "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания.

Но сейчас предел их скорости составляет примерно 450–500 километров в час. Условно говоря, это максимум, которого мы можем достичь с помощью имеющихся у нас на данный момент технологий.

Но россияне не стоят на месте. Они адаптируют тактику и стратегию применения дронов, изменяют их скоростные характеристики. Мы видим, что Министерство обороны уже запросило перехватчики будущего, способные развивать скорость до 900 километров в час.

Но даже если у нас появится определенное количество таких перехватчиков, нам нужно будет адаптировать к этим скоростям всю уже существующую систему. В частности, операторы дронов должны научиться работать со скоростями свыше 500 километров в час. А это совсем другой уровень навыков и умений.

Поэтому нельзя сказать, что такие изменения произойдут мгновенно. Если говорить о ближайших двух месяцах, то я убежден, что за это время мы сможем повысить уровень сбиваемости с 30% до примерно 60–70%. То есть приблизиться к показателям, которые были во время противодействия обычным "Шахедам".

Почему это происходит не так быстро?

Как вы видите, у нас есть проблемы с электроэнергией, а также с рабочим временем из-за воздушных тревог. Оборонно-промышленный комплекс является одним из главных приоритетов для россиян в плане уничтожения. Поэтому наши предприятия не могут позволить себе не отправлять работников в укрытия во время тревог.

Все это накладывается на другие проблемы. В частности, нам не хватает инженеров. Это также многовекторная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся.

Но я убежден: если у нас будет стабильная модель с высоким процентом сбиваемости, то мы сможем масштабировать ее производство. И это, пожалуй, то, что украинцы умеют лучше всего, – масштабировать уже налаженное производство.

Поэтому думаю, что в ближайшее время мы сможем масштабировать именно эту технологию. Проблемы, с которыми она сталкивается, связаны преимущественно не с технологиями, а с производственными процессами.

А как насчет наших партнеров? Готовы ли они предоставить, скажем так, свои территории, свои площадки для того, чтобы мы масштабировали такие производства? Кто из стран соглашается на это? Кто пока не соглашается?

Тема противошахедной или вообще противодроновой защиты сейчас очень популярна в Европе. Мы видим, что Россия постоянно провоцирует атаками именно с помощью дронов наших европейских союзников: из Дании, Германии, Чехии. И мы видим, что количество этих провокаций только растет, поэтому им действительно интересны абсолютно все технологии, которые могут их защитить.

Страны Европейского Союза очень заинтересованы в масштабировании или локализации таких технологий на своей территории.

Именно поэтому еще год назад президент объявил о программе. То есть это то, как мы дублируем наши лучшие производственные мощности и технологии вместе с нашими союзниками по Европе. И уже можно сказать, что около десятка таких совместных предприятий уже работают, и это сотрудничество все больше развивается.

Мы также надеемся на определенные изменения в нашем собственном законодательстве, которые облегчат сотрудничество с нашими зарубежными коллегами и дадут возможность нашим оборонным предприятиям расширяться.

Когда Украина сможет получить собственную антибаллистическую систему "Фрея"?

Украинцы также интересуются, когда появится наша противоракетная программа. Ведь противоракетная оборона – это спасенные жизни, и она однозначно должна быть нашим приоритетом. Что происходит с программой "Фрейя"? Готовы ли европейцы сотрудничать, чтобы у Украины появилась собственная система противоракетной защиты?

Опять же, не только Украина оказалась в такой ситуации. Откровенно скажу, вы начали с самой сложной темы. Создать баллистическую ракету гораздо проще, чем антибаллистическую систему.

Я часто привожу такой пример: это как попасть пулей в пулю. То есть это чрезвычайно сложная математическая и технологическая задача. Мы видим, что фактически весь мир зависит от единой системы – PAC-3 "Патриот". Все европейские системы, в частности IRIS-T, NASAMS, SAMP/T и другие, к сожалению, не предназначены для перехвата баллистических ракет.

Поэтому это общеевропейская проблема. Именно поэтому Украина предложила большим европейским компаниям и странам объединиться в рамках единого проекта Freyja, чтобы создать средство противоракетной защиты для Европы, то есть суверенную европейскую систему.

Этот проект сложен прежде всего с организационной точки зрения. Объясню, почему. В нем участвуют более десятка стран и почти 15 предприятий оборонно-промышленного комплекса Европы. Причем по многим направлениям они являются конкурентами. Поэтому им даже на уровне бизнеса очень трудно договориться между собой.

И именно мы выступаем в качестве такого посредника, балансира, который берет на себя эту роль, помогает собрать всех за одним столом и разъяснить суть проблемы. Это не вопрос внутренней конкуренции. Это вопрос, в прямом смысле, выживания Украины и Европы.

Без противоракетной защиты мы, по сути, обречены и в дальнейшем подвергаться таким беспрепятственным бомбардировкам, ведь не можем симметрично ответить России в тех же масштабах и с той же эффективностью, особенно учитывая вооружение, которое она получает из Северной Кореи.

Поэтому я очень надеюсь, что нам удастся найти баланс и договориться со всеми участниками проекта.

Что мы видим сейчас? Антибаллистическая система – это не просто ракета. Это целый комплекс, который предусматривает подготовку людей, радиолокационное поле и его перекрытие, головки наведения, реактивные двигатели и многие другие компоненты.

Все это вместе и составляет систему противоракетной защиты. Поэтому создать ее не так просто. Вы спрашиваете, можем ли мы рассчитывать на результат в 2027 году.

Откровенно скажу: сейчас Украина пытается за полтора-два года сделать то, на что Соединенные Штаты потратили сотни миллиардов долларов и десятки лет разработок. Здесь нужно быть реалистами и понимать, что антибаллистическая система – это, по сути, высший класс вооружения в мире.

По уровню технологичности, сложности разработки и производства это чрезвычайно сложная система. Я бы очень хотел, чтобы мы достигли результата в 2027 году. Я с оптимизмом смотрю в этом направлении. Но, как я уже говорил, Европа – это 27 рынков и 27 стран. Поэтому нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы всех объединить.

Мне даже кажется, что здесь дипломатической работы может потребоваться больше, чем чисто технологической. Но мы должны это сделать, обязаны. Я с оптимизмом смотрю на 2027 год, однако не готов гарантировать, что уже в середине 2027-го мы сможем сбивать баллистические ракеты.

Что касается собственной баллистики, здесь есть определенный позитив. По крайней мере, так выглядит. Президент Зеленский сообщал, что украинские военные впервые применили баллистическую ракету в боевых условиях. Позже появилась информация, что ее применили против российского ракетного комплекса С-400 на временно оккупированной территории Украины. Почему Украине так сложно наладить производство баллистических ракет, хотя у нашей страны есть мощная ракетостроительная школа?

Так, у нас действительно есть огромная постсоветская школа ракетостроения – и в Днепре, и в других регионах. Трудно сказать, почему мы не смогли добиться результата раньше, учитывая весь имевшийся у нас опыт. Но могу точно сказать, что это довольно сложное оружие.

Мы с вами уже научились производить ракеты других типов, но именно баллистика дается с трудом. Ведь это не только двигатель и фюзеляж, но и чрезвычайно сложная и технологичная система наведения.

Если мы хотим, условно говоря, быть как Северная Корея, чьи ракеты могут падать в десятки километров от точки, в которую должны были попасть, то, конечно, нам было бы легче создать такое оружие. Но мы ответственно подходим даже к использованию финансовых ресурсов. Мы не можем позволить себе, чтобы наши ракеты не попадали в цель.

Такие системы, как лазерные гироскопы и многие другие компоненты навигации баллистических ракет, – это довольно сложные технологии. Но в Украине они существуют и производятся. Вопрос массового производства стоит не только перед частным, но и перед государственным оборонно-промышленным комплексом.

Мы видим, что оба сектора уже имеют собственные баллистические разработки. В государственном секторе это "Сапсан", который уже проходил боевые испытания. На частном рынке есть две разработки Fire Point – FP-7 и FP-9. Каждая из них имеет свой радиус действия: FP-7 – 200 километров, "Сапсан" – 500 километров, а FP-9 – 800 километров.

Они также отличаются по массе боевой части. То есть технически мы уже понимаем, на какие расстояния нужно бить и какие цели поражать, и именно под эти задачи разрабатывается вооружение. Но нам нужно массовое производство, а также более высокая точность попадания. На английском это называется accuracy.

Мы понимаем, что должны повысить уровень точности, которого достигаем сейчас. Для этого необходимы пуски, а для пусков – предприятия, работники и инженерные команды. К сожалению, за 30 лет независимости мы потеряли многих специалистов: кого-то уже нет в живых, кому-то не передали знания, а кто-то просто уехал за границу.

Мы с вами понимаем, что в некоторых ракетах до сих пор используются глубоко модернизированные ракетные двигатели советских образцов, которые мы, теоретически, могли бы также модернизировать и применять. К сожалению, пока такой возможности нет.

Также я хотел бы отметить, что государственно-частное сотрудничество на законодательном уровне, на мой взгляд, требует совершенствования. Ведь передавать технологии, наработки и конструкторскую документацию от государственного предприятия частному очень сложно, даже несмотря на то, что для этого существует специальный закон.

Мы видим, что передача государственного имущества и разработок с нарушением установленных процедур может привести к уголовной ответственности. Поэтому, думаю, этот механизм нужно в определенной степени упростить, объединив возможности государственного сектора с преимуществами частного рынка, который является более гибким, быстрым и мобильным.

И мы уже видим, как такое сотрудничество может работать. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: мелкосерийное и серийное производство – это кардинально разные вещи и разные масштабы. Для перехода к массовому производству нужны деньги. И я убежден, что в этом направлении у нас есть взаимопонимание, ведь ракетная программа является государственным приоритетом.

Кроме того, Brave1 выделил значительные ресурсы в виде грантов компаниям, способным производить ракетное вооружение. И я точно знаю, что прототипы уже есть и состоялись первые запуски.

Проблема заключается в том, чтобы перейти от прототипа к MVP – минимально жизнеспособному продукту, далее к малой серии, а уже потом к серийному производству. И это мы с вами еще даже не затронули вопрос о взрывчатых веществах, которые Украина, по сути, не производит.

Необходимо также упрощать соответствующие механизмы и менять подходы к налогообложению, в частности к НДС, чтобы мы могли импортировать эти вещества в Украину и снижать их стоимость. Многого еще предстоит доработать. И, как вы правильно отметили, эта проблема многовекторна. Она, по сути, является следствием государственной политики последних 30 лет. А сейчас мы пытаемся уместить эти 30 лет в один год и уже требовать результата.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.