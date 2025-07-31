В ночь на 31 июля 2025 года Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев с применением как крылатых ракет, так и ударных беспилотников. Причем, по словам главы МВД Игоря Клименко и представителя ПС ВСУ Юрия Игната, впервые против столицы был применен новый тип дронов – так называемые реактивные "Шахеды".

Ночью в Киеве прогремели многочисленные взрывы, работала противовоздушная оборона; обломки сбитых целей падали в разных районах города, вызвав пожары и разрушения зданий. К сожалению, не обошлось без жертв: всего было запущено более 300 дронов-камикадзе и 8 крылатых ракет, в результате удара в Киеве погибли по меньшей мере 6 человек (в том числе 6-летний ребенок с мамой) и десятки получили ранения.

Украинская ПВО с большинством целей успешно справилась, но часть вражеских беспилотников все же прорвалась. Эта атака стала показательной из-за появления нового фактора – высокоскоростных реактивных беспилотников, которые существенно отличаются от привычных медленных "мопедов" типа Shahed-136. 24 Канал рассказывает, что известно о новом типе вражеского вооружения.

Что такое реактивные беспилотники и чем они отличаются?

Реактивный "Шахед" – это ударный дрон, оснащен турбореактивным двигателем (мини-"реактивным"), в отличие от стандартных иранских Shahed-136, которые используют поршневой двигатель внутреннего сгорания. Фактически речь идет о модернизированной версии дрона-камикадзе – российская армия установила на беспилотник реактивный двигатель, значительно повысив его скорость.

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Такие дроны могут развивать скорость более 500 километров в час и на радарах отображаются подобно крылатой ракете.

Для сравнения, "классический" Shahed-136 имеет скорость лишь около 150 – 190 километров в час и узнается по характерному громкому звуку двигателя ("мопеда"). Зато новые дроны издают пронзительный свист турбины – именно этот необычный звук в ночном небе впервые массово услышали киевляне 30 – 31 июля.

По предварительной информации, россияне применили модифицированные дроны иранского производства типа Shahed-138/136 с реактивным двигателем, известные как Shahed-238 (их русское локализованное название – "Герань-3").



Реактивный "Шахед" / Фото Wikimedia

Обратите внимание! Еще в феврале эксперты предупреждали, что Россия пытается наладить производство таких модернизированных "Шахедов" с турбореактивными двигателями, способными развивать скорость полета до 550–600 километров в час и дальность до 2500 километров.

Известно, что Shahed-238 несколько меньше по размерам Shahed-136 и, вероятно, несет меньшую боевую часть (заряд взрывчатки) из-за веса турбины и горючего. Использование реактивного двигателя может сделать дрон существенно дороже, а также снизить вес его боезаряда, частично нивелируя главное преимущество Shahed-136 – дешевизну и достаточную мощность удара.

Итак, реактивные "Шахеды" – это новая разновидность дронов-камикадзе, который жертвует частью дальности и веса взрывчатки ради значительно более высокой скорости полета.

Характеристики реактивного "Шахеда"

двигатель: малогабаритный турбореактивный типа Toloue-10 или PBS TJ150 (Чехия);

скорость: крейсерская – около 500–520 км/ч, максимальная – до 600 км/ч, при пикировании – свыше 700 км/ч;

дальность: примерно 1200–2500 км (в зависимости от конфигурации);

высота полета: до 9100 м;

время полета: до 2 часов;

масса: взлетная – до 380 кг, боевая часть – ориентировочно 30–50 кг;

размеры: длина – 3,5 м, размах крыльев – 3 м;

навигация и наведение: GPS/INS, возможно использование EO/IR или радарного датчика для поражения движущихся или излучающих целей;

тепловая сигнатура: значительно выше Shahed-136, что делает дрон заметным для инфракрасных систем;

звуковой профиль: пронзительный свист турбины, что отличает его от "громкого" Shahed-136;

назначение: прорыв ПВО, атака на ПВО или другие цели с высоким приоритетом.

Какова тактика применения россиянами высокоскоростных дронов?

С появлением реактивных беспилотников российские захватчики стремятся усложнить работу украинской ПВО. Если медленные Shahed-136 украинские защитники научились массово сбивать и уничтожать даже из пулеметов и зенитных установок, то скоростной дрон дает врагу определенные тактические преимущества.

Во-первых, значительное увеличение скорости уменьшает промежуток времени, за который цель может быть обнаружена и поражена системами ПВО.

Во-вторых, такие дроны могут лететь на большей высоте и заходить на цель почти пикируя сверху.

Россияне еще до появления турбореактивных двигателей начали практиковать тактику запуска большого количества "Шахедов" одновременно на высотах до 3 – 4 километра, чтобы перегрузить нашу ПВО. На такой высоте мобильные огневые группы с пулеметами уже не достают дронов, а запасы зенитных ракет не бесконечны. В условиях, когда в воздухе одновременно летят десятки и сотни целей, часть из них почти неизбежно будет прорываться к городу.

Именно такая ситуация наблюдалась в ночь на 31 июля – Воздушные силы сообщили, что удар наносился с разных направлений, запущено в сумме 317 воздушных целей – 309 дронов (Shahed и различных беспилотников-имитаторов) из нескольких локаций в России и на оккупированных территориях, а также 8 крылатых ракет "Искандер-К".

Основной удар пришелся по Киеву, причем БПЛА заходили на столицу с юга, севера и востока одновременно. После первой волны дронов-камикадзе ориентировочно через час была выпущена и партия ракет – такая комбинация призвана истощить и запутать противовоздушную оборону города.

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Обратите внимание! Реактивные "Шахеды" в этом "роевом" тактическом комплексе выполняют роль ударных дронов повышенной маневренности. Они способны быстрее преодолевать расстояние до цели и потенциально обходить дроны-перехватчики, которые Украина начала активно применять против "мопедов".



Появление турбореактивных версий Shahed может быть ответом России на успех украинских зенитных дронов, которые перехватывали и сбивали большинство Shahed-136 еще на подлете к объектам.

Враг пытается "ослепить" украинскую ПВО большим количеством обычных дронов и одновременно запустить несколько сверхбыстрых беспилотников, которые труднее поразить зенитной артиллерией или барражирующими перехватчиками. Впрочем, пока применение реактивных дронов носит ограниченный характер – это единичные случаи.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, массового использования этого типа БПЛА враг пока не осуществляет: зафиксировано лишь около 8 единиц таких дронов во время последней атаки.



Последствия обстрела 31 июля в Киеве / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Ранее в течение войны сообщалось лишь о нескольких эпизодах, когда "Шахеды" с турбинами прилетали в Украину – вероятно, это были тестовые запуски, поскольку россияне оценивали эффективность новой технологии.

Эксперт Сергей Бескрестнов ("Флеш") отмечает, что российские инженеры ищут способы улучшить дроны для прорыва нашей обороны, но и сами взвешивают, насколько оправдана замена дешевых медленных БПЛА на дорогие скоростные. Появление нового типа беспилотника может изменить характер воздушных угроз уже в ближайшие месяцы – ситуация требует внимательного мониторинга со стороны ПВО и разведки.

Интересно! Еще в январе 2024 года Бескрестнов сообщал о сбивании первого реактивного "Шахеда".

Противодействие украинской ПВО и реакция

Украинская противовоздушная оборона уже продемонстрировала высокую адаптивность к новым угрозам. Несмотря на возникновение реактивных дронов, основная масса таких целей все же может быть сбита имеющимися средствами – особенно современными зенитными ракетными комплексами.

Турбореактивный двигатель оставляет значительный тепловой след, поэтому ракеты с инфракрасной головкой самонаведения достаточно хорошо захватывают такие цели.

Более того, высокая скорость дрона не делает его неуловимым: украинские истребители теоретически даже легче могут охотиться за скоростным БПЛА, чем за тихоходным, ведь минимальная скорость современного истребителя – около 300 – 400 км/ч, что соизмеримо со скоростью нового Shahed.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат признает, что перехватывать такие высокоскоростные цели способны далеко не все имеющиеся у нас средства ПВО. В перспективе, с появлением дополнительных систем ПВО, украинская армия сможет еще эффективнее сбивать даже эти скоростные цели.

Паниковать не следует, ведь даже скоростные дроны далеко не непобедимы. Нашей ПВО уже неоднократно приходилось сталкиваться с новыми видами вооружений России – от гиперзвуковых ракет до дронов-камикадзе – и каждый раз украинские защитники находили адекватный ответ. Нынешнее появление реактивных "Шахедов" – очередной вызов, на который уже готовится эффективный ответ.

В итоге, даже несмотря на технологические новации противника, украинская система ПВО доказала свою эффективность: большинство вражеских "Шахедов" были сбиты, в частности в ночь на 31 июля нейтрализована 291 воздушная цель из 317 запущенных.

Появление реактивных беспилотников-камикадзе стало новым этапом российской воздушной агрессии против Украины. Враг пытается повысить скорость и непредсказуемость ударов, чтобы прорвать украинскую противовоздушную оборону. Впрочем, украинские военные быстро анализируют тактику и технические особенности этих дронов. Официальные структуры уже сообщили о принятых мерах и фиксируют успехи в сбивании большинства вражеских целей даже в условиях новой угрозы.