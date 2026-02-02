Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Применяла ли Россия дроны "Герань-5"?

Как отметил Игнат, в информационном пространстве активно распространяются предположения о появлении в России нового реактивного БПЛА, однако военные оценивают угрозу не по названиям, а по реальным характеристикам целей. Речь идет прежде всего о скорости, маневренности, изменении параметров полета и дальности поражения.

Игнат объяснил, что сбитые или подавленные беспилотники детально анализируют профильные структуры при Генштабе, а также Киевский институт судебных экспертиз. Именно после этого можно делать выводы относительно типа и происхождения дронов.

В Воздушных силах отмечают, что скоростные, вероятно реактивные БПЛА являются значительно более сложной целью для поражения. Из-за высокой скорости они практически недосягаемы для мобильных огневых групп с пулеметами, дроны-перехватчики не могут их догнать, а применение ПЗРК имеет ограниченную эффективность.

Для борьбы с такими воздушными целями привлекаются другие средства, в частности наземные комплексы противовоздушной обороны и боевая авиация. По словам Игната, перехват могут осуществлять истребители F-16 и самолеты Mirage 2000.

Мы фиксируем скоростные БПЛА. Предположительно, что это реактивные дроны. Далее смотрим уже по результатам боевой работы,

– отметил Игнат.

Игнат подчеркнул важную деталь применения Россией ракет Х-22 для ударов по Киеву