Путин пытается в последний раз блефовать, – Антонюк о реалистичности заявлений о "грязной бомбе"

Россия нашла еще один метод ядерного шантажа – обвинить в использовании "грязной бомбы" Украину. Это очередной блеф, однако к этим заявлениям тоже следует относиться серьезно.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Российские пропагандисты сообщили, что "ядерную грязную бомбу собирают в Черновцах".

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Мир не поверит России

Антонюк отметил, что мир не верит заявлениям России. Однако для нее это повод применить свое ядерное оружие. Можно вспомнить, что причиной вторжения 24 февраля было то, что Россия придумала в Украине "нацистов".

Путин поднял столь высоко блеф. Мне кажется, он пытается в последний раз блефовать. Однако легкомыслить нельзя,

– отметил политолог.

Он добавил, что заявления еще Джонсона и Белого Дома о зеркальном ударе по России должны быть реализованы. Фактор сдерживания пока работает. Однако если Путин отважится на ядерный удар, война перейдет в другую фазу.

"Россия однозначно вылетит из ООН. Кроме того, мир должен включиться напрямую. Использование ядерного оружия против неядерного государства – это дурацкий прецедент", – подчеркнул Антонюк.

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Путин хочет переговоров

По его словам, Путин пытается блефовать, чтобы посадить Запад за стол переговоров. Он хочет заставить Украину пойти на уступки. Даже на ядерную "грязную бомбу" должен быть конвенционный ответ.

Ни США, ни Великобритании, ни Евросоюзу нельзя допускать столь дурацкий прецедент. Иначе завтра тот же Иран или КНДР поступят так же. Ящик Пандоры желательно не отрывать, но если он откроется, его следует моментально "тушить",

– подчеркнул политолог.

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