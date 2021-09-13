Реальная угроза Украине, – экс-министр Беларуси о стягивании вооружения и войск России

Россия активно стягивает в Беларусь свое оружие и армию. Мол, все для учений "Запад-2021". Однако такие действия агрессора – большая угроза и для Украины.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что как политик прежде всего рассматривает эту угрозу для Беларуси.

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"Если мы говорим о том, что на территории Беларуси приблизительно 100 – 200 тысяч российских военных и рассматривается вопрос их постоянного присутствия – это угроза, конечно, и для Украины", – отметил экс-министр Беларуси.

Латушко: 70 километров до Киева

Он рассказал, что еще весной Минобороны России и Беларуси приняли решение, согласно которому в Беларуси уже появились 2 учебно-боевых центра.

Первый центр – в Гродно

По словам Латушко, в этом населенном пункте центр связан с противоракетной обороной. Там развернули подразделения вооруженных сил России.

Второй центр – в Барановичах

В то же время в этом населенном пункте разместили воздушные силы России. Там уже заступили на боевое дежурство российские самолеты, которые могут патрулировать границу Беларуси с Украиной.

"Насколько я понимаю, подлет до Киева – 70 километров. Может ли это быть угрозой Безусловно, да. Это реальная угроза", – подытожил Латушко.

Латушко об опасности для Украины: смотрите видео

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