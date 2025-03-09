Трагедия в Тернопольской области: пропавшего без вести ребенка нашли мертвым

Несовершеннолетний житель села Иване-Пусте Чертковского района не вернулся домой еще 6 марта. Об исчезновении ребенка спасатели Тернопольской области узнали 8 марта в 11:02.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, впоследствии мальчика нашли мертвым.

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Что известно о трагедии

К поискам несовершеннолетнего в Чертковском районе ГСЧС привлекла 7 спасателей, 4 единицы спецтехники, кинологов с собакой и беспилотники.

К сожалению, на этот раз помочь не удалось. Личным составом группы поисково-спасательных работ обнаружено тело пропавшего ребенка без признаков жизни. Искренние соболезнования родным и близким парня,

– говорится в сообщении.

К слову, на Закарпатье 33-летний отец в состоянии алкогольного опьянения убил своего 1-летнего сына. Мужчина нанес малышу несколько ударов с помощью кухонного ножа, ребенок умер на месте. После убийца скрывался в лесном массиве недалеко от дома. Тячевский районный суд назначил подозреваемому пожизненное заключение, хотя тот не признал свою вину.