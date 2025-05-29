Не удержала 2-летнего малыша на лестнице: в Киеве будут судить воспитательницу детсада
- В Киеве будут судить 46-летнюю воспитательницу детсада, что не удержала 2-летнего ребенка, спускаясь по лестнице.
- Женщине грозит до 5 лет заключения за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
В конце декабря 2024 года в Деснянском районе Киева в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании 2-летнего ребенка в частном детском саду. Следователи доказали вину 46-летней воспитательницы, которая допустила падение малыша с лестницы.
Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Обвинительный акт направили в суд.
Смотрите также На Сумщине 16-летний юноша угрожал взорвать школу и требовал выкуп в 3 миллиона гривен
Что известно об инциденте
Во время пребывания в дошкольном учреждении 2-летний мальчик упал на лестнице, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что женщина, спускаясь по лестнице из столовой за руку с малышом, не удержала его.
В апреле воспитательнице сообщили о подозрении по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших тяжкие последствия.
Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, недавно на территории детского сада в Голосеевском районе Киева нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Саперы изъяли опасную находку и вывезли ее на полигон для обезвреживания.