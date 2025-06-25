Трагедия на реке Лопань: на Харьковщине утонула 11-летняя девочка

В среду, 25 июня, в городе Дергачи Харьковской области во время купания утонула 11-летняя девочка. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Тело ребенка достали из воды спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и ГСЧС.

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Что известно о трагедии

Девочка пошла к водоему вместе со знакомой без сопровождения взрослых. Ребенок утонул неподалеку гидротехнического сооружения во время купания в неприспособленном для этого месте на реке Лопань.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".

В ГСЧС призывают быть осторожными во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности:

не лезть в воду в незнакомом для вас месте;

избегать воды с быстрым течением;

не заходить в воду в нетрезвом состоянии;

не плавать в одиночку, особенно, если не уверены в своих силах;

купаясь на "диком пляже" или в незнакомом месте, не нырять с берега, горки, деревьев;

в воду следует входить неспешно, осторожно пробуя дно ногой;

особенно следить за детьми.

К слову, помните о запрете купания на деоккупированных территориях и в местах, где происходили активные боевые действия – там сохраняется высокая минная опасность!

Напомним, 24 июня в Тернопольской области во время попытки спасти внука погиб 58-летний мужчина. Трагедия произошла на реке Днестр, полиция открыла производство с пометкой о "несчастном случае".