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24 Канал Новости Украины Трагедия на реке Лопань: на Харьковщине утонула 11-летняя девочка
25 июня, 22:48
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Трагедия на реке Лопань: на Харьковщине утонула 11-летняя девочка

Анастасия Безейко
Основні тези
  • В городе Дергачи Харьковской области 25 июня во время купания утонула 11-летняя девочка, ее достали из воды спасатели.
  • Ребенок пошел к водоему без сопровождения взрослых, предварительно речь идет о "несчастном случае".

В среду, 25 июня, в городе Дергачи Харьковской области во время купания утонула 11-летняя девочка. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Тело ребенка достали из воды спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и ГСЧС.

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Что известно о трагедии

Девочка пошла к водоему вместе со знакомой без сопровождения взрослых. Ребенок утонул неподалеку гидротехнического сооружения во время купания в неприспособленном для этого месте на реке Лопань.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".

В ГСЧС призывают быть осторожными во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности:

  • не лезть в воду в незнакомом для вас месте;
  • избегать воды с быстрым течением;
  • не заходить в воду в нетрезвом состоянии;
  • не плавать в одиночку, особенно, если не уверены в своих силах;
  • купаясь на "диком пляже" или в незнакомом месте, не нырять с берега, горки, деревьев;
  • в воду следует входить неспешно, осторожно пробуя дно ногой;
  • особенно следить за детьми.

К слову, помните о запрете купания на деоккупированных территориях и в местах, где происходили активные боевые действия – там сохраняется высокая минная опасность!

Напомним, 24 июня в Тернопольской области во время попытки спасти внука погиб 58-летний мужчина. Трагедия произошла на реке Днестр, полиция открыла производство с пометкой о "несчастном случае".