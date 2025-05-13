Ударило током на крыше грузового вагона: в каком состоянии подростки из Хмельницкого
- Подростки из Хмельницкого пострадали после удара током на крыше грузового вагона.
- 14-летний пациент имеет локальные ожоги на кисти, а 15-летний – в тяжелом состоянии с 50% поражениями на туловище и конечностях.
Вечером воскресенья, 11 мая, в Хмельницком подростки вылезли на крышу грузового вагона. Парней ударило током, они получили ожоги различной степени тяжести.
О состоянии пострадавших рассказали в Хмельницкой областной больнице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Дети уже вторые сутки находятся в ожоговом отделении.
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Что известно о состоянии подростков
На помощь подросткам прибыли спасатели. Пострадавших доставали с помощью выдвижной лестницы.
Состояние 14-летнего пациента нетяжелое, у него локальные ожоги на кисти. Состояние 15-летнего пострадавшего – тяжелое, он имеет примерно 50% ожогов на туловище и конечностях.
Напомним, старшего парня ранее прооперировали. Врачи провели декомпрессионную некротомию – вмешательство, что помогает снять давление в тканях и удалить мертвые участки.
По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта открыто уголовное производство.
К слову, накануне в Буче на крышу электрички залезла 14-летняя девушка, ее также ударило током. Пострадавшую госпитализировали. Вероятно, она зацепила головой провода.