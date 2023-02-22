Речь Байдена была очень конкретной: какой сигнал послал Путину
21 февраля президент США Джозеф Байден выступил в Варшаве с мощной речью. Во время своего выступления он послал важные месседжи партнерам по НАТО и России.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, важно понимать, что эту речь Байден говорил не для Украины, а в большей степени для Европы, России и американцев.
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Украина крепка как никогда
Он отметил, что у президента США была хорошая, логически выстроенная программная речь.
Он начал с того, что год назад считали, что Украина не устоит. А она выстояла и сегодня крепка как никогда. И своим визитом в Киев – очень неожиданным для многих – он это доказал,
– заметил политтехнолог.
По его словам, Европе Байден послал месседж, что 5-я статья НАТО о коллективной защите работает и будет работать. И здесь прямой намек Путину, что на страны Альянса ни в коем случае не стоит нападать.
Путин хотел кого-то напугать
Тизенгаузен обратил внимание, что Байден говорил о преступлениях против человечества армии Путина. И далее он заметил, что все причастные к этим преступлениям будут наказаны.
Это значит, даже если будет принят мирный договор и на каких-то условиях Россия отползет, то все равно те, кто участвовал в организации этой войны, военно-политическое руководство будут отвечать перед законом,
– подчеркнул он.
По его мнению, речь президента США могла быть более обтекаемой, но она была очень конкретной.
Политтехнолог об очень конкретной речи Джозефа Байдена: смотрите видео
"Особенно на фоне объявления Путина, что Россия приостанавливает договор о нераспространении ядерного вооружения. Настоящий договор предусматривает, что страны-подписанты – Россия и США – сокращают свой ядерный арсенал до определенного количества единиц. Но Путин даже испугался выйти из этого договора – только приостановил" , – подчеркнул политтехнолог.
Он отметил, что Путин просто нажал на паузу и хотел кого-то напугать.
"А на самом деле он совершенно никого не испугал", – отметил Борис Тизенгаузен.
О чем говорил Джозеф Байден в Варшаве 21 февраля
- Президент США подчеркнул, что за эту войну ответственна Россия. Кремль продолжает совершать военные преступления против человечности по-прежнему.
- По его словам, партнеры могут гордиться тем, что делали в течение прошлого года. В то же время, следует быть честными: защита свободы – это не то, что можно сделать за день или неделю. Это очень длительный процесс. И Украина и дальше борется против этого длительного нашествия войны.
- Также Байден объявил новые санкции против России, которые будут введены в годовщину ее вторжения в Украину.
- Он отметил, что дополнительные санкции будут направлены против элит и компаний, которые пытаются уклониться от военной машины России или заполнить ее.