Байден показал России и Китаю, что не уйдет с поста, пока не выиграет все войны, – политолог

Президент США Джо Байден выступил 21 февраля с мощной речью в Польше. На этом фоне Владимир Путин со своим выступлением остался далеко позади.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, мировая пресса отметила большой контраст в выступлениях лидера США и российского диктатора 21 февраля.

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Глава Кремля однозначно проиграл президенту США Байдену. Ведь его почти двухчасовое обращение к федеральному собранию было слабым и крайне неубедительным.

Путин только вылез из бункера и собрал всех своим "мумий", часть из которых не то, что заснула, а начала разлагаться во время выступления. Выступление Путина было ниже среднего,

– отметил политолог.

Давидюк отметил, что глава Кремля напоминал некоего заместителя министра регионального развития, навешивающего лапшу на уши неопытных государственных управленцев.

Интриги в окружении Путина

По словам Давидюка, вероятно, часть людей, присутствовавших в зале во время выступления Путина, только что прилетела из Дубая. Ведь на лицах заместителя главы российского совбеза Дмитрия Медведева и главы правительства Михаила Мишустина заметен явно не московский загар.

Эти люди отдыхают, всю зиму провели в тёплых странах. А сейчас приехали послушать Путина только потому, что нужно было показать, что челядь на месте и никто не убежал.

– отметил политолог.

Давидюк отметил, что во время послания российского диктатора федеральному собранию министр обороны России Сергей Шойгу, а также представители российской разведки сидели не в первых рядах. Это странно, поскольку они входят в круг приближенных к Путину людей.

"Это свидетельствует о том, что у них внутренние кулуарные интриги. Хотя наверняка российская разведка уже давно сдала Путина своим британским коллегам, чтобы обменять его на будущее своих детей и свою безопасность где-то за границей", – предположил политолог.

Николай Давидюк сравнил выступления Путина и Байдена: смотрите видео

Речь Байдена в Польше – продолжение его выступления в Украине

Уже после выступления российского диктатора с речью выступил находившийся с визитом в Польше Джо Байден. Политолог отметил, что президент США, как лидер свободного мира, собрал супермитинг в Варшаве.

Николай Давидюк Политолог Байден не просто выступил в Польше. Это продолжение его выступления в Украине. Он побывал в Киеве, показал, что не боится сюда ехать и готов везти деньги и оружие. А дальше в Польше расписал все свои месседжи и показал силу американского государства.

Давидюк отметил, что речь Байдена перекликалась с выступлением экс-президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда американский президент выступил с торжественной речью в Западном Берлине. Кеннеди выразил свою поддержку населению ФРГ после того, как подконтрольная Советскому Союзу ГДР возвела Берлинскую стену.

"Тогда Кеннеди использовал выражение: "Я – берлинец". В речи Байдена также звучало: "Я – европеец, я – украинец, я – поляк". Было понятно, что американское государство готово защищать своих друзей и партнеров", – объяснил политолог.

Политический сигнал от Байдена

По словам Давидюка, речь Байдена будет играть огромную роль в его политической карьере.

Мне показалось, что таким образом началась его предвыборная кампания. Байден показал и внутренним элитам в США, и Китаю, и Владимиру Путину, что никуда уходить не собирается (с поста президента – 24 Канал), пока не выиграет все эти войны – и войну России, и войну с Китаем,

– сказал политолог.

Он добавил, что выступление американского лидера действительно выглядело помпезно.

Роль выступления Байдена для Украины

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах. В то же время Байден отметил, что окончательное решение еще не принял.

В то же время, Украина также услышала для себя очень много сильных месседжей. Речь идет о дальнейшей поддержке и помощи партнеров в противостоянии российской агрессии.

Президент США заявил, что партнеры собрали для Украины 700 танков. Это хороший пул, с которым мы можем выйти в контрнаступление,

– отметил Давидюк.

Политолог добавил, что Запад еще больше поддерживает и усиливает Украину.

"Это очень нужные и своевременные месседжи. Особенно перед годовщиной полномасштабной войны, когда Китай готовится озвучить пророссийский план мира, а сама Россия готовит свое наступление", – сказал Давидюк.

Выступление Джо Байдена в Польше: коротко