Встал весь зал: как речь Байдена повлияет на дальнейшую помощь Украине

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с речью "О состоянии государства", в которой упомянул Украину. Реакция присутствующих на слова о нашем государстве говорит о том, что американцы в дальнейшем будут поддерживать Украину, несмотря на все политические разногласия.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма". Известно, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выступление Байдена.

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Тема Украины объединяет демократов и республиканцев

Александр Краев обратил внимание, что во время речи Байдена представители партии республиканцев не всегда аплодировали, что традиционно для таких выступлений, и неоднозначно реагировали.

Когда Джо Байден говорил об Украине, все присутствующие в зале встали и начали аплодировать. По мнению Краева, это говорит о том, что США продолжат поддерживать украинцев.

"Когда Байден говорил об Украине, встал весь зал. Несмотря на межпартийную борьбу, тема Украины объединяющая. Так или иначе, американцы продолжат поддержку Украины, несмотря на внутренние кризисы", – убежден эксперт.

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Байден упомянул о Трампе

Краев отметил, что Байден не упустил возможности вспомнить своего предшественника, республиканца Дональда Трампа. Президент США открыто заявил, что кризис достиг такого высокого уровня именно из-за политики Трампа.

"Он (Байден – 24 Канал) напрямую наехал на своего предшественника. Когда говорилось о поднятии уровня государственного долга, что необходимо поднимать порог государственных обязательств, потому что американцы приближаются к финансовому кризису. Он напомнил, что только "благодаря" Трампу был достигнут такого уровня кризис", – сказал он.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" добавил, что в этот момент республиканцы не аплодировали и осудили такие слова президента.

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