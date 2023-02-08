Новая "холодная война": Байден жестко обратился к Китаю в своей речи
Джозеф Байден с речью традиционно выступил перед Конгрессом США. В ней, в частности, были тезисы, обращенные к руководству Китая.
Об этом 24 Каналу сообщил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он убежден, что речью президент США подтвердил начало новой "холодной войны" в мире.
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В выступлении Джозефа Байдена перед Конгрессом США был тезис о том, если Китай будет угрожать суверенитету Америки, то она будет противодействовать. Также Байден в контексте Китая отметил, что демократии становятся все сильнее на политическом ринге, а автократии слабеют и становятся все более изолированными.
Это еще одно подтверждение того, что Соединенные Штаты Америки, как и Китай, начали мыслить и действовать в реалиях новой "холодной войны".
– заметил Краев.
"Образуется два блока"
После инцидента с китайским воздушным шаром известно, что президентская команда спичрайтеров переписывала часть выступления о Китае, пытаясь сформулировать заново, добавил эксперт. США считают, что Китай таким способом пытался запугать их и решили показать, что этот месседж не сработал.
По словам Краева, речь Байдена уже стала признанием того, что образовалось два блока: блок западной демократии, во главе с США и блок так называемой альтернативной демократии, который представляет Китайская Народная Республика.
Теперь мы можем говорить о формировании блочного противостояния. Каждой стране нужно будет четко определиться: она за Америку или Китай. Снова образуется движение неприсоединения, которое будет состоять из нейтральных государств,
– сообщил эксперт.
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Выступление Джо Байдена: подробнее
- Байден подчеркнул, что Америка не будет просить прощения, что инвестирует в отрасли, в которых пытается получить лидерство Китай.
- Также Байден заявил, что сегодня США "самые сильные за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или с кем-то в мире".
- Президент США в выступлении заверил, что будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется.