Речь идет о мобилизации миллиона россиян, – СМИ о тайном пункте путинского указа

22 сентября 2022 , 14:32
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Источник:

Meduza

Во время мобилизации в россии могут призвать до миллиона человек. Именно об этом говорится в седьмом пункте указа президента россии путина.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на администрацию президента-диктатора. Мол, количество россиян, которых планируют мобилизовать, согласовывали долго и остановились на миллионе человек.

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Цифра была исправлена несколько раз и в итоге остановилась на миллионе,
– говорится в сообщении.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков впоследствии заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Что известно о седьмом пункте указа о мобилизации

Вчера, кремлевский пресс-секретарь песков сообщил, что седьмой пункт указа путина предназначен "для служебного пользования".

Официально о его содержании сказали лишь то, что в нем говорится о количестве людей, которые могут быть призваны в армию.

Справка. Министр обороны россии шойгу только на словах сказал, что планируют мобилизовать 300 тысяч граждан. В тексте указа нет. В то же время есть вот этот загадочный седьмой пункт, который собственно и касается количества мобилизованных и он до сих пор не опубликован.

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Автор: Анастасія Лукашевська