Речь идет о мобилизации миллиона россиян, – СМИ о тайном пункте путинского указа

Во время мобилизации в россии могут призвать до миллиона человек. Именно об этом говорится в седьмом пункте указа президента россии путина.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на администрацию президента-диктатора. Мол, количество россиян, которых планируют мобилизовать, согласовывали долго и остановились на миллионе человек.

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Цифра была исправлена несколько раз и в итоге остановилась на миллионе,

– говорится в сообщении.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков впоследствии заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Что известно о седьмом пункте указа о мобилизации

Вчера, кремлевский пресс-секретарь песков сообщил, что седьмой пункт указа путина предназначен "для служебного пользования".

Официально о его содержании сказали лишь то, что в нем говорится о количестве людей, которые могут быть призваны в армию.

Главное о мобилизации в россии

Согласно объявленному плану относительно 300 мобилизованных, шойгу пытался оправдаться, что это лишь 1% населения россии. Однако, уже в первой волне собираются мобилизовывать призывников до 35 лет.

Интересно, что во время третьей волны будут призывать на войну и женщин, которые имеют военное образование или опыт военной службы.

Вместе с юристом 24 канал объяснил, что статус "частичной" мобилизации является очень сомнительным , поскольку формулировки, которые использованы в указе, не имеют никаких ограничений, что потенциально позволит мобилизовать в армию любое лицо.

, поскольку формулировки, которые использованы в указе, не имеют никаких ограничений, что потенциально позволит мобилизовать в армию любое лицо. Также британская разведка сообщает, что путин и так очень рискует, объявив мобилизацию. Потому что кремль скорее всего просто не стянет даже объявленное количество будущих мобилизованных (речь о 300 тысячах) – из-за логистических и административных трудностей. Путин просто неспособен подготовить боеспособное войско мобилизованных за несколько месяцев.

Министр обороны россии шойгу только на словах сказал, что планируют мобилизовать 300 тысяч граждан. В тексте указа нет. В то же время есть вот этот загадочный седьмой пункт, который собственно и касается количества мобилизованных и он до сих пор не опубликован.

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