Классика шизофрении: Капранов рассказал, что было не так в речи Путина
Во время парада "победобесия" в Москве российский диктатор Владимир Путин снова плакался, что Запад вроде бы "начинает кровавые конфликты". Путин вместе с россиянами страдают раздвоением личности и шизофренией.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил писатель, общественный деятель, блогер Дмитрий Капранов. По его словам, вылечить россиян от шизофрении будет очень сложно.
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В России "процветает" шизофрения
В своем выступлении на параде 9 мая Путин не смог обойти страны Запада. С пеной у рта он доказывал россиянам, что "западные элиты говорят о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты, сеют ненависть, русофобию и даже уничтожают традиционные семейные ценности".
Дмитрий Капранов отметил, что на самом деле Путин в этой речи говорил о себе, но почему-то "приписал" свои действия странам Запада. Примечательно, что у диктатора прогрессирует раздвоение личности и шизофрения.
Раздвоение личности – это классика шизофрении. С этим ничего не поделаешь, но это коллективная болезнь. Те, кто находятся рядом с Путиным, очень больны такой же шизофренией. На них всех лекарств не хватит. Чтобы их после победы Украины вылечить, нужны другие физиологические процедуры,
– подчеркнул писатель.
Парад до 9 мая в Москве: смотрите видео
Речь Путина на параде 9 мая: главное
- Путин начал свою речь, обратившись к ветеранам, а также участникам так называемой "спецоперации". Диктатор приветствовал их с победой над нацизмом во Второй мировой войне. Сразу после этого Путин цинично заявил, что ныне цивилизация "опять находится на решающем переломном рубеже".
- Путин отметил, что Россия якобы дала отпор "международному терроризму", хотя российские военные продолжают совершать теракты в Украине. Кремлевский диктатор сказал, что Россия якобы "защитит жителей Донбасса", хоть обстреливает их ежедневно, а также "обеспечит свою безопасность".
- Путин почему-то решил, что западные "глобалистские элиты" заявляют о своей исключительности и якобы "подстрекают и раскалывают сообщество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты". Бункерный дед пожаловался, что на Западе "сеют русофобию", а также "уничтожают традиционные семейные ценности".
- Диктатор говорит, что цель Запада якобы придавить любые суверенные центры развития. Он намекнул, что трагедия, которую переживает Украина, вызвана амбициями нашей страны стать частью западного мира, включая ЕС и НАТО.