Почему Трамп не упомянул Украину в своей инаугурационной речи: СМИ озвучили 2 варианта

Во время инаугурационной речи в понедельник, 20 января, президент США Дональд Трамп коснулся многих упомянутых им ранее тем, но не упомянул о войне в Украине. Однако он сказал, что успех США "будет измеряться войнами".

После инаугурации в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп рассказал журналистам, что уже начаты переговоры о его встрече с Владимиром Путиным. Но у CNN предположили, почему 47-й президент США не говорил о завершении конфликта во время официального вступления в должность, передает 24 Канал.

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Трамп осознает, что остановить войну в Украине трудно

Во время обращения к американцам Дональд Трамп сказал, что одной из задач США станет окончание войн. Этим он, вероятно, намекнул на свои обещания во время избирательной кампании о завершении полномасштабной войны в Украине.

Мы будем измерять свой успех не только битвами, что мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, что самое важное, войнами, в которых мы никогда не участвуем,

– сказал Дональд Трамп.

В своей инаугурационной речи Трамп упомянул Панаму, Китай, Мексику, Израиль и даже Марс, а вот Украину с Россией – нет. Он не заявил снова о намерении установить мир в течение 24 часов после того, как стал президентом.

По мнению журналистов, на это есть две причины. Во-первых, Дональд Трамп возможно уже не хочет комментировать свою позицию относительно войны в Украине и называть какие-то сроки ее завершения. Это наиболее зрелая и рациональная причина замалчивания, ведь президент США понимает, что это задача достаточно сложная.

Во-вторых, Дональд Трамп мог осознать, что "легкая победа" находится за пределами его досягаемости. Ведь окончание войны в Украине – это сложный и длительный процесс. Неосторожность в этом вопросе может привести к тому, что Трамп и его союзники потеряют энергию, единство и терпение из-за конфликта и согласятся на неосторожное окончание, которое выгодно Москве.

Напомним, что в последнее время Дональд Трамп отмечал, что на завершение войны в Украине понадобится около 6 месяцев.

Как войну в Украине комментирует новоназначенный госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что прекращение огня и сложного и кровопролитного конфликта является приоритетом президента Трампа. Но он подчеркнул, что назвать точные сроки завершения войны пока невозможно. Сначала глава США планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным. По словам госсекретаря, определенные переговорные основы уже заложены.

Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мира в войне. Но он не уточнил, чем именно может уступить Украина.

О намерении встретиться с Путиным ранее говорил сам Дональд Трамп. Тогда он не называл никаких сроков, когда это может произойти. Вероятно, лидеры стран до личной встречи будут говорить по телефону. А в то время в Украине появилось беспокойство, что скорая сделка Трампа с Путиным может стоить нашей стране слишком много.