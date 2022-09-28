Если бы было 24 февраля, было бы комфортнее вести боевые действия: зачем нужен речной дивизион

28 сентября 2022 , 22:21
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В июне 2022 года Военно-морские силы Украины создали речной дивизион на Днепре. Это одна из воинских частей, предназначенная для действий на воде и из воды.

Для чего создали речной дивизион

Создание этого дивизиона явилось ответом на запрос усиления сухопутных войск из воды в результате боевых действий в феврале – апреле. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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По его словам, первый дивизион был создан в Киеве для усиления на Севере. Его задача – это действия на воде от границ беларуси до южной части Киева, условно Черкасс. Речь идет о:

  • патрулировании,
  • усилении сухопутных войск,
  • эвакуации и доставке речного десанта,
  • борьбе с воздушными целями, летящими на низкой высоте.

Чмут рассказал, что этот дивизион замыкается на группировку сухопутных сил "Киев", то есть тех войск, в интересах которых он действует.

"Путаницы не будет, потому что нужно разделять боевое применение. Да, морская пехота входит в ВМС, но если она, например, воюет под Харьковом, то замыкается на соответствующие органы военного управления. Так же и здесь", – пояснил он.

Речная флотилия – очень важна

Руководитель "Вернись живым" подчеркнул, что развивать речную флотилию, особенно в контексте войны – очень важно.

Будь она у нас в Киеве 24 февраля, то нам было бы комфортнее вести боевые действия. Много задач перед ними стояло. И многие задачи мы не могли выполнять, потому что было некому и чем. Как результат – создали дивизион,
– подытожил он.

Полный стрим с Тарасом Чмутом: смотрите видео

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Автор: Софія Гусєва