Если бы было 24 февраля, было бы комфортнее вести боевые действия: зачем нужен речной дивизион

В июне 2022 года Военно-морские силы Украины создали речной дивизион на Днепре. Это одна из воинских частей, предназначенная для действий на воде и из воды.

Для чего создали речной дивизион

Создание этого дивизиона явилось ответом на запрос усиления сухопутных войск из воды в результате боевых действий в феврале – апреле. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Обратите внимание Беспощадность к врагу и история: малоизвестные факты о Военно-Морских Силах Украины

По его словам, первый дивизион был создан в Киеве для усиления на Севере. Его задача – это действия на воде от границ беларуси до южной части Киева, условно Черкасс. Речь идет о:

патрулировании,

усилении сухопутных войск,

эвакуации и доставке речного десанта,

борьбе с воздушными целями, летящими на низкой высоте.

Чмут рассказал, что этот дивизион замыкается на группировку сухопутных сил "Киев", то есть тех войск, в интересах которых он действует.

"Путаницы не будет, потому что нужно разделять боевое применение. Да, морская пехота входит в ВМС, но если она, например, воюет под Харьковом, то замыкается на соответствующие органы военного управления. Так же и здесь", – пояснил он.

Речная флотилия – очень важна

Руководитель "Вернись живым" подчеркнул, что развивать речную флотилию, особенно в контексте войны – очень важно.

Будь она у нас в Киеве 24 февраля, то нам было бы комфортнее вести боевые действия. Много задач перед ними стояло. И многие задачи мы не могли выполнять, потому что было некому и чем. Как результат – создали дивизион,

– подытожил он.

Полный стрим с Тарасом Чмутом: смотрите видео

ВМС ждут нового флагмана