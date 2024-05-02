На временно оккупированные территории Украины съезжаются убийцы чтобы избежать ответственности у себя дома. Убийства, кражи и мародерства стали на временно оккупированных территориях уже обыденным явлением.

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Убийцы-рецидивисты

По данным Центра национального сопротивления, недавно в Донецке заметили убийцу служителя мечети Ибрахима Исяняева – бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Раиля Хайрова. Ранее его уже судили за убийство, но помиловали, чтобы отправить на фронт.

Будут ли судить сейчас? Скорее всего, Раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок на украинской Донетчине,

– сообщают в ЦНС.

Для Кремля и оккупационной власти такие случаи идеальны для улучшения мобилизационного фонда. В то же время в Центре национального сопротивления напомнили, что каждый, кто придет на украинскую землю с плохими намерениями, будет привлечен к ответственности или уничтожен.

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