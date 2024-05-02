На тимчасово окуповані території України з'їжджаються вбивці аби уникнути відповідальності у себе вдома. Вбивства, крадіжки та мародерства стали на тимчасово окупованих територіях вже буденним явищем.

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Вбивці-рецидивісти

За даними Центра національного спротиву, нещодавно у Донецьку помітили вбивцю служителя мечеті Ібрахіма Ісяняєва – колишнього найманця ПВК "Вагнер" Раіля Хайрова. Раніше його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт.

Чи судитимуть зараз? Скоріш за все, Раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині,

– повідомляють в ЦНС.

Для Кремля та окупаційної влади такі випадки ідеальні для покращення мобілізаційного фонду. Водночас в Центрі національного спротиву нагадали, що кожен, хто прийде на українську землю з поганими намірами, буде притягнутий до відповідальності або знищений.

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