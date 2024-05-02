На тимчасово окуповані території України з'їжджаються вбивці аби уникнути відповідальності у себе вдома. Вбивства, крадіжки та мародерства стали на тимчасово окупованих територіях вже буденним явищем.
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Вбивці-рецидивісти
За даними Центра національного спротиву, нещодавно у Донецьку помітили вбивцю служителя мечеті Ібрахіма Ісяняєва – колишнього найманця ПВК "Вагнер" Раіля Хайрова. Раніше його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт.
Чи судитимуть зараз? Скоріш за все, Раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині,
– повідомляють в ЦНС.
Для Кремля та окупаційної влади такі випадки ідеальні для покращення мобілізаційного фонду. Водночас в Центрі національного спротиву нагадали, що кожен, хто прийде на українську землю з поганими намірами, буде притягнутий до відповідальності або знищений.
Тимчасово окуповані території: останні новини
- Окупанти використовують ударні безпілотники над Запорізькою АЕС. Ворог навмисно обладнав пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора атомної електростанції. Траєкторія польоту російського БпЛА пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.
- Росіяни на окупованій території будують залізничну альтернативу Кримському мосту. Залізниця має з'єднати територію Росії з Маріуполем, а також з Донецьком, Волновахою та іншими окупованими населеними пунктами.
- Росіяни продовжують задешево "продавати" нерухомість українців на окупованих територіях. Одразу за Маріуполем вони почали пропонувати росіянам вигідно придбати житло в Авдіївці.