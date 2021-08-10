Глубоко сожалеем, – в Red Bull Украина попросили прощения за дрифт в центре Киева

На Софиевской площади в Киеве 10 августа два автомобиля устроили так называемое дрифт-шоу. В компании Red Bull Украина, которая организовала гонки, заявили, что сожалеют и попросили прощения за видеосъемку.

Признали там также и то, что не смогли соблюсти все необходимые процедуры. Соответствующее сообщение обнародовали на инстаграм-странице Red Bull Украина.

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Red Bull Украина просит прощения у жителей Киева и городских властей за видеосъемку, которая сегодня (10 августа – 24 канал) утром состоялась на Софиевской площади,

– отметили в компании.

"К сожалению, случилось так, что мы не придерживались всех необходимых процедур. Это было недосмотром с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем", – продолжили в Red Bull Украина.

В Red Bull хотят восстановить теплые отношения с городом

Кроме этого, добавили, что "с самого начала руководствовались правилом покинуть место проведения мероприятия убранным и в том состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа продолжается".

Мы сделаем все возможное, чтобы возобновить теплые отношения с городом, которые поддерживали на протяжении многих лет,

– подытожили Red Bull Украина.



В Red Bull Украина попросили прощения за дрифт в центре Киева / Скриншот из инстаграма Red Bull Украина

Дрифт в центре Киеве: что известно

На Софиевской площади в Киеве 10 августа 2 автомобиля устроили дрифт-шоу.

Так называемые гонки организовала компания Red Bull для съемок своей рекламы.

Инцидент сильно возмутил главу Министерства культуры Александра Ткаченко.

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