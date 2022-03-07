Редкие за***нцы, злой невероятно, – Ким о подлости и цинизме российских оккупантов
Источник:телеграм-канал Виталия Кима
Сегодня, 7 марта, российские орки около 5 утра подло и цинично атаковали Николаев. Крылатая ракета "Калибр" прилетела в 79 бригаду, пока солдаты еще спали.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что по итогам дня: 8 погибших, 8 пропали без вести, еще 19 ранены.
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Мы им отплатим
В то же время данные о погибших и раненых среди гражданских продолжают собирать.
Редкие за***нцы, злой невероятно. Но мы им вернем все!
– заявил Ким.
Ким рассказал о подлости российских орков: смотрите видео
Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что, прогоняя российских захватчиков из Николаевского аэропорта, украинские защитники зажали их. Орки разбежались и начали прятаться в лесу и домах.
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