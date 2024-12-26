Нефункциональная разработка пошла "под нож": в России утилизируют редкий самолет Ил-76ПП

В российском городе Иркутск на месте бывшего учебного аэродрома утилизируют редкий самолет Ил-76ПП. Это делают, чтобы освободить территорию для застройки.

"Монстр советской разработки" теоретически должен был бы "глушить" даже зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом пишет Defense Express, сообщает 24 Канал.

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Почему Ил-76ПП стал нефункциональной разработкой

Точное время создания самолета Ил-76ПП неизвестно, но его разработку относят к середине 1980-х годов. Он был изготовлен в одном экземпляре, не дойдя до серийного производства.

Предполагалось, что Ил-76ПП будут использоваться в первую очередь для "глушения" радаров западных зенитно-ракетных комплексов, в частности систем Patriot.

В Defense Express считают, что наиболее интересной и специфической деталью, которая, вероятно, и стала причиной закрытия проекта, был комплекс радиоэлектронной борьбы "Ландыш", установленный на этом самолете.

Самолет Ил-76ПП: смотреть фото

Размещение "Ландыша" требовало дополнительных источников питания, для этого конструкторы установили два генератора на базе авиационного двигателя. Однако даже этого оказалось недостаточно для надежного питания аппаратуры РЭБ.

Самой большой проблемой стало то, что во время работ и испытаний конструкторам не удалось обеспечить электромагнитную совместимость между бортовой аппаратурой самолета и "Ландышом", контейнеры которого размещались на законцовках крыльев.

Проще говоря, Ил-76ПП оказался громоздкой и нефункциональной разработкой, которая не могла выполнять свою главную задачу. Поэтому в 1993 году самолет отправили на хранение на учебный аэродром в Иркутске.

Вероятно, о нем вспомнили только в конце 2024 года, когда возникла необходимость освободить территорию под застройку.

Авиакатастрофа Ил-76 в Белгородской области

24 Канал сообщал, что утром 24 января 2024 года в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. Все, кто был на борту, погибли.

После оккупанты заявляли, что на самолете якобы находились украинские военнопленные, которых везли на обмен. Однако россияне на место происшествия никого не допустили.

Комментируя падение Ил-76 в Белгородской области, представитель Воздушных сил Юрий Игнат, отметил, что Ил-76 не является серьезной потерей для России. На балансе врага около сотни таких самолетов, Украина также имеет такие воздушные суда на вооружении.