"Остановит российские ракеты": какое бизнес-партнерство с США выгодно для безопасности Украины
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина должна окупить расходы на военную помощь, например, благодаря украинским редкоземельным металлам, нефти и газу. Такое сотрудничество может уберечь Украину от российских атак.
Такое мнение 24 Канала высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что президент США может воплотить в Украине идею по Сектору Газа. В то же время военную помощь США прекращать поставлять нашу страну не будут.
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Партнерство с США "остановит" российские ракеты
Политолог отметил, что слова Волца отражают дух президента США. Трамп пришел с идеей закончить "необоснованные" внешние расходы Соединенных Штатов на политической арене, в частности, говорить и о российско-украинской войне.
Так, Трамп заявил, что Джо Байден "тратил десять миллиардов долларов на Украину, что было неправильно, поэтому от этого нужно отмежевываться".
Однако ход переговоров, которые ведут с Россией, разговоры с Украиной свидетельствуют, что США все же не откажутся от предоставления нам будущей финансовой и военной помощи,
– сообщает он.
Теперь президент США и его команда, в частности, Волц пытаются объяснить эту проблему своим избирателям. Поэтому и Трамп заявил, что планирует вернуть инвестиции США в Украину.
Для нас это хорошая история – притянуть сюда США еще больше. Чем больше здесь будет присутствовать американский бизнес и инвесторы, тем меньше шансов, что к нам будут прилетать российские ракеты,
– подчеркнул Джигун.
Он добавил, что большинство вкладов полезных ископаемых в Украине есть на оккупированных Россией территориях. Идея Трампа по изгнания из Сектора Газа палестинцев, чтобы построить там отели, может быть и в Украине.
К слову, реализация заинтересованности Трампа в малоземельных металлах Украины, по мнению политолога Тараса Загородного, станет окончательной гарантией безопасности для нашей страны. Украина также могла выдвинуть требования, чтобы предприятия охраняли американские военные.