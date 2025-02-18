Украина не отказалась от соглашения с США о редкоземельных ископаемых, – Стефанишина

Недавно президент США Трамп предложил обменять редкоземельные металлы из Украины на военную помощь США. Сейчас Киев и Вашингтон продолжают переговоры по заключению соответствующих соглашений.

Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, общаясь с журналистами перед неформальным заседанием министров по делам ЕС в столице Польши, передает 24 Канал.

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Украина ожидает заключения соглашения

Ольга Стефанишина отметила, что сейчас "происходит много процессов, пока формируется американская администрация", сообщает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

Украина не отказалась от соглашения по критическим полезным ископаемым. Соглашение обсуждается, и мы ожидаем, что оно будет заключено,

– сказала Ольга Стефанишина.

Напомним, что США уже предлагали президенту Зеленскому подписать документ по редкоземам. Они хотели якобы получить 50% будущих запасов минералов в Украине, однако глава Украины отказался идти на такие условия и подписывать эти бумаги.

Зеленский требует, чтобы соглашение содержало "принципиально важный аспект" – гарантии безопасности.