Внешний долг Украины вырастет вдвое: что спрятано в соглашении с США о редкоземельных металлах

Ситуация с соглашением о редкоземельных металлах является довольно странной. Соединенные Штаты навязывают Украине неприятные условия, которые не стоит принимать.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что пока никто конкретно не видел этого соглашения. Но из тех сведений, которые сообщают в СМИ, получается, что это соглашение является сомнительным для Украины.

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Что не так с соглашением о редкоземельных металлах

Как отметил Пендзин, судя по тому, о чем пишут в СМИ, в соглашении сейчас речь не идет о разработке новых месторождений полезных ископаемых. Главное требование США – чтобы Украина признала долг перед Соединенными Штатами за те средства, которые мы получали от администрации Байдена в виде грантов.

При этом почему-то в Штатах говорят о 500 миллиардах долларов. Хотя они помогли Украине только на 100 миллиардов.

Также американцы предлагают создать фонд, в который нужно направлять 50% от всех платежей, которые Украина получает от добывающих компаний. При этом управление фондом на 100% будет зависеть от Штатов.

Говорят, что эти средства могут использовать для дальнейшего развития Украины или инвестиции в полезные ископаемые. Это – замыливание глаз. Они могут это сделать. А могут просто вывести деньги. Также сначала говорили, что соглашение будет бессрочным. Теперь говорят, что это будет до тех пор, пока не возместят все средства,

– сказал Пендзин.

Вероятно, если США продолжат помощь, то ее также нужно будет возвращать через этот фонд. И не зря уже звучало мнение, что фактически это репарации, которые хотят наложить на страну, что пострадала от войны.

Подписание такого соглашения – это нанести государству ущерб в особо крупных размерах на 100 миллиардов долларов. Внешний долг Украины вырастет вдвое. Думаю, что таких убытков Украине не наносил ни один коррупционер,

– отметил Пендзин.

Добавим, Украина не подписала соглашение о редкоземельных металлах с США. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что никто от него не отказывался. Продолжается рабочий процесс. Уже 23 февраля украинская делегация отправится на следующий раунд переговоров с представителями США. А президент Владимир Зеленский подробно объяснил, что не так с предложениями от Штатов.