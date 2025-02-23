Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что пока никто конкретно не видел этого соглашения. Но из тех сведений, которые сообщают в СМИ, получается, что это соглашение является сомнительным для Украины.

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Что не так с соглашением о редкоземельных металлах

Как отметил Пендзин, судя по тому, о чем пишут в СМИ, в соглашении сейчас речь не идет о разработке новых месторождений полезных ископаемых. Главное требование США – чтобы Украина признала долг перед Соединенными Штатами за те средства, которые мы получали от администрации Байдена в виде грантов.

При этом почему-то в Штатах говорят о 500 миллиардах долларов. Хотя они помогли Украине только на 100 миллиардов.

Также американцы предлагают создать фонд, в который нужно направлять 50% от всех платежей, которые Украина получает от добывающих компаний. При этом управление фондом на 100% будет зависеть от Штатов.

Говорят, что эти средства могут использовать для дальнейшего развития Украины или инвестиции в полезные ископаемые. Это – замыливание глаз. Они могут это сделать. А могут просто вывести деньги. Также сначала говорили, что соглашение будет бессрочным. Теперь говорят, что это будет до тех пор, пока не возместят все средства,

– сказал Пендзин.

Вероятно, если США продолжат помощь, то ее также нужно будет возвращать через этот фонд. И не зря уже звучало мнение, что фактически это репарации, которые хотят наложить на страну, что пострадала от войны.

Подписание такого соглашения – это нанести государству ущерб в особо крупных размерах на 100 миллиардов долларов. Внешний долг Украины вырастет вдвое. Думаю, что таких убытков Украине не наносил ни один коррупционер,

– отметил Пендзин.

Добавим, Украина не подписала соглашение о редкоземельных металлах с США. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что никто от него не отказывался. Продолжается рабочий процесс. Уже 23 февраля украинская делегация отправится на следующий раунд переговоров с представителями США. А президент Владимир Зеленский подробно объяснил, что не так с предложениями от Штатов.