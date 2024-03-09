"Для меня это финал": Эрдоган удивил резонансным заявлением о предстоящих выборах в Турции
Источник:Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган удивил громким заявлением относительно выборов, которые состоятся в конце марта. Он сообщил, что это голосование за кандидата на пост главы государства будут последними в его политической карьере.
Заметим, что Эрдоган занимал должность президента Турции еще с 2014 года. Уже в 2018 он был вновь избран большинством голосов во время следующих выборов, сообщает 24 Канал.
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Это – финал
По данным Reuters, государственное информационное агентство Турции Anadolu сообщило, что выборы, которые состоятся 31 марта, станут последними в политической карьере Реджепа Эрдогана.
Для меня это финал, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом, который выйдет, будет передача наследства моим братьям и сестрам, которые придут после меня,
– заявил турецкий глава государства.
Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом в Турции: что известно
- Днем 8 марта украинский глава Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию. Он встретился с Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы войны в Украине и ряд других важных тем.
- Во время совместной пресс-конференции Эрдоган вспомнил о переговорах между Киевом и Кремлем в Стамбуле в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Он заявил, что стороны сделали недостаточно, чтобы сполна воспользоваться этой площадкой. По его словам, Анкара не против участия России в украинской Формуле мира.
- Владимир Зеленский отметил, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы ее лидерство было проявлено на саммите и в совместной работе мирового большинства для полной реализации Формулы мира. В то же время глава нашего государства отметил, что не представляет того, чтобы Россия смогла принять участие в вышеупомянутом саммите.
- Он отметил, что урегулирование войны должно начаться с формулы, которую предлагает государство, которое защищает свою землю – то есть Украина. По его словам, наше государство хочет справедливый мир.
- В то же время украинский лидер прокомментировал и вопрос функционирования зернового коридора. Он отметил, что на инаугурационном саммите будет подниматься тема пищевой безопасности. Она связана со свободным судоходством в Черном море – как добавил Зеленский, все заинтересованы в функционировании зернового коридора.