"Для меня это финал": Эрдоган удивил резонансным заявлением о предстоящих выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган удивил громким заявлением относительно выборов, которые состоятся в конце марта. Он сообщил, что это голосование за кандидата на пост главы государства будут последними в его политической карьере.

Заметим, что Эрдоган занимал должность президента Турции еще с 2014 года. Уже в 2018 он был вновь избран большинством голосов во время следующих выборов, сообщает 24 Канал.

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Это – финал

По данным Reuters, государственное информационное агентство Турции Anadolu сообщило, что выборы, которые состоятся 31 марта, станут последними в политической карьере Реджепа Эрдогана.

Для меня это финал, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом, который выйдет, будет передача наследства моим братьям и сестрам, которые придут после меня,

– заявил турецкий глава государства.

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