Реестр олигархов: в Минюсте рассказали, когда СНБО назовет первые имена

В конце мая 2022 года СНБО сможет обнародовать первые решения о признании некоторых лиц олигархами. В реестр попадут те, кто соответствует определенным критериям.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что сейчас у людей, которые имеют признаки олигарха, есть чуть более чем три месяца, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одного из них.

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Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побудить добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом,

– отметил глава Минюста.

Следовательно, в реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Малюська объяснил все критерии

В части политики очень просто и легко проверяется. Прежде всего это – если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.

Собственность медиа. Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, обязаны и публично раскрывают структуру собственности – кто является их владельцами и конечными бенефициарами.

Необходимо зайти на соответствующий вебсайт;

посмотреть информацию о структуре собственности или запрашиваем ее у Нацсовета;

смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально в структуре собственности медиа.

Структуру собственности любой компании можно проверить через Единый государственный реестр.

Так же можно глянуть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Посмотреть и обороты этих компаний, активы – абсолютно все есть онлайн.

Работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, может сделать любое лицо,

– добавил Денис Малюська.

Коротко об "антиолигархическом" законе

Закон об олигархах является инициативой президента, он объявил об этом весной 2021 года.

После того, как нардепы устранили противоречия в документе, глава государства поставил свою подпись.

Закон предусматривает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политики.

В документе указаны четкие критерии для определения олигархов. Кроме этого, подробно расписаны требования к прозрачности контактов этих людей с украинскими чиновниками.

Сколько украинских олигархов насчитали в СНБО: смотрите видео

Алексей Данилов ранее заявлял, что в Украине олигархия – это мужское дело. Однако, по его словам, в перечне уже появилась первая женщина

Текст публикации Министерства юстиции Украины:

Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами. В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки: наличие значительных активов; монополия на отдельном рынке товаров; участие в политической жизни; контроль медиа.

Денис Малюська: Критерий в части политики очень-очень простой и легко проверяется. Прежде всего это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.

Следующий критерий – собственность медиа. Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, обязаны и публично раскрывают структуру собственности – кто является их владельцами и конечными бенефициарами. Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально есть в структуре собственности медиа.

Структуру собственности какой-то компании можно так же легко проверить через Единый государственный реестр.

Так же абсолютно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Так же можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все есть онлайн.

То есть, работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может сделать любое заинтересованное лицо. Сейчас же те, кто имеет все признаки олигарха, имеет еще чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побудить добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.