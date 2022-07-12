Реестр олигархов готов: Данилов рассказал, когда там будут появляться фамилии

Алексей Данилов рассказал, что реестр олигархов уже готов. Секретарь СНБО пояснил, что в настоящее время субъекты еще представляют документы.

Соответствующую информацию секретарь СНБО рассказал 12 июля. То есть на 139-й день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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Секретарь СНБО рассказал о реестре олигархов

Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день институции, которые имеют право подавать, обрабатывают документы,

– рассказал Данилов.

Объяснил, что в реестре олигархов будут появляться фамилии после того, как будет решение СНБО относительно того, что то или иное лицо признано олигархом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины напомнил, что для того, чтобы лицо было признано СНБО олигархом, оно должно соответствовать хотя бы 3 из 4 критериев:

политическое влияние – участвовать в политической жизни;

– участвовать в политической жизни; медиа – иметь значительное влияние на СМИ;

– иметь значительное влияние на СМИ; вопросы монополии – являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

– являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке; деньги – являются собственниками активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц.

Кратко о реестре олигархов

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский инициировал законопроект о статусе олигарха. Цель – превратить олигарха на бизнесмена.

В ноябре 2021 года Верховная Рада окончательно поддержала проект закона. Согласно ему, именно СНБО будет определять статус признания кого-то олигархом, включать олигархов в реестр и вести сам реестр. Также олигархи будут отчитываться о своей работе на заседаниях СНБО.

В мае 2021 года Алексей Данилов рассказывал, кто может войти в этот список олигархов. Предварительно, по данным Сергея Лещенко, там фигурировали 13 человек: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, Александр и Галина Гереги.

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