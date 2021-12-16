Реестры могут не выдержать, – Федоров предусмотрел вероятное падение Дії 19 декабря
16 декабря 2021 , 12:05Читати новину українською
Источник:BBC
Михаил Федоров предполагает, что 19 декабря Дія может "упасть". В этот день стартуют выплаты тысячи гривен за вакцинацию.
Глава Минцифры Федоров подчеркнул, что проблемы могут возникнуть. В то же время делают все возможное, чтобы Дія работала.
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Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все для того, чтобы все работало,
– заявил Федоров.
Глава Минцифры подчеркнул, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря. Тем временем деньги начнут поступать с 20 – 21 декабря.
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