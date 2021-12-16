Реестры могут не выдержать, – Федоров предусмотрел вероятное падение Дії 19 декабря

16 декабря 2021 , 12:05
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Источник:

BBC

Михаил Федоров предполагает, что 19 декабря Дія может "упасть". В этот день стартуют выплаты тысячи гривен за вакцинацию.

Глава Минцифры Федоров подчеркнул, что проблемы могут возникнуть. В то же время делают все возможное, чтобы Дія работала.

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Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все для того, чтобы все работало,
– заявил Федоров.

Глава Минцифры подчеркнул, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря. Тем временем деньги начнут поступать с 20 – 21 декабря.

Программа "єПідтримка" стартовала

  • Пилотный проект стартовал с 13 декабря.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что уже в течение двух первых суток свои заявки оставили более полумиллиона человек.
  • За несколько дней банки-партнеры открыли более 1,7 миллионов виртуальных карт.
  • По словам Шмыгаля, это неплохой старт.
  • На выплату тысячи за вакцинацию уже было выделено 8 миллиардов гривен.
Обратите внимание! Деньги смогут получить все украинцы, которые привились двумя дозами вакцин от коронавируса. Автором инициативы является президент Владимир Зеленский.

Как получить тысячу за вакцинацию: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало